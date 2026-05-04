Ursula von der Leyen îndeamnă statele membre să accelereze producția internă de energie și capacitățile de apărare

"Vom vorbi în principal despre o Europă independentă. Trebuie să ne reducem dependenţa excesivă în trei domenii specifice", a declarat Von der Leyen reporterilor la sosirea sa la cel de-al optulea summit al Comunităţii Politice Europene, care se desfăşoară în capitala Armeniei.



În primul rând, şefa executivului european s-a referit la tema energiei. "Suntem excesiv de dependenţi de combustibilii fosili importaţi", ceea ce lasă Europa "la mila pieţelor globale volatile", a apreciat ea.



"Trebuie să ne sporim propriile resurse în Europa. Acestea sunt energiile regenerabile şi energia nucleară, deoarece provin din surse locale, sunt mai ieftine şi mai fiabile", a spus ea.



În al doilea rând, politiciana germană a vorbit despre nevoia Europei de "o mai mare independenţă" în domeniul apărării şi al securităţii, iar în acest sens a pledat pentru "consolidarea capacităţilor militare pentru a ne putea apăra şi proteja".



În orice caz, Ursula von der Leyen a menţionat că "o sumă semnificativă de bani este deja disponibilă pentru investiţii" şi a argumentat că "acum trebuie să facem un pas înainte şi să accelerăm dezvoltarea capabilităţilor militare".



În fine, şefa Comisiei Europene a afirmat că este nevoie ca UE să-şi reducă dependenţa de lanţurile de aprovizionare şi a amintit că UE "întinde o mână ţărilor cu aceleaşi interese" şi promovează acorduri de liber schimb.



"Tocmai am finalizat unul cu America Latină, precum şi cu India şi Australia, iar eu voi călători în Mexic. Pentru că, având prieteni cu aceleaşi interese, te poţi baza pe lanţuri de aprovizionare stabile şi fiabile. Iar Europa are cea mai mare reţea de acorduri de liber schimb", a concluzionat ea.

AGERPRES