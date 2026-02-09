Zăpadă și ceață pe șoselele din România

Ninge, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru deszăpezire.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Arad, Brașov, Cluj, Maramureș și Timiș.

Pe autostrada A3 București – Ploiești, tronsonul kilometric 43 – 52, sunt înregistrate precipitații sub formă de ninsoare, carosabilul fiind umed.

Pe restul arterelor rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă pe un carosabil umed, fiind înregistrate, pe alocuri, precipitații sub formă de ploaie, însă vizibilitatea în trafic este bună.

Centrul Infotrafic amintește că din 4 februarie a fost închisă circulația pe DN7C (Transfăgărășan), pe tronsonul kilometric 61+500 metri - 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la data de 20 martie 2026.

Măsura este necesară în vederea executării unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă.

Acestea vor fi executate în intervalele orare 08:00 - 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi (pentru a asigura și circulația riveranilor în anumite perioade), respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite și tranzitul turiștilor).

Pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 - 130+800 metri (între Piscu Negru și Bâlea Cascada), circulația rutieră este închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald.

(sursa: Mediafax)