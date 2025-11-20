Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată în întreaga lume

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este celebrată joi, 20 noiembrie, la nivel global, ocazie cu care UNICEF subliniază importanța respectării și promovării drepturilor fiecărui copil, în fiecare zi.

Data marchează adoptarea Convenției ONU privind Drepturile Copilului, cel mai ratificat tratat internațional în domeniul drepturilor omului.

UNICEF transmite că, indiferent unde trăiesc, copiii se confruntă zilnic cu decizii luate de adulți, dar se trezesc în fiecare dimineață având drepturi, inclusiv dreptul la protecție, educație și participare.

Organizația subliniază necesitatea ca societatea să îi asculte, să le înțeleagă realitățile și să observe modul în care drepturile lor sunt respectate sau încălcate.



Școlile sunt încurajate să participe la „Cea Mai Mare Lecție din Lume”, desfășurată între 17 și 25 noiembrie, având ca temă centrală modul în care fiecare zi poate deveni Ziua Drepturilor Copilului.

Lecția, construită în jurul Convenției ONU privind Drepturile Copilului, îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura dintre drepturile lor și obiectivele globale, precum educația de calitate, egalitatea de gen, reducerea inegalităților, pacea și justiția.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)