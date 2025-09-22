Ziua Mondială Alzheimer: Progrese modeste în căutarea unui leac după decenii de eșecuri

După decenii de cercetări fără succes, două noi medicamente - Donanemab de la Eli Lilly și Lecanemab de la Biogen și Eisai - au demonstrat că pot încetini semnificativ progresia Alzheimer-ului. Acestea sunt primele tratamente care oferă o eficacitate măsurabilă împotriva bolii.

Medicamentele funcționează doar pentru pacienții aflați într-un stadiu incipient al bolii și au eficacitate modestă. Mai mult, pot provoca efecte secundare grave, inclusiv hemoragii cerebrale potențial letale, ceea ce a generat dezbateri despre raportul risc-beneficiu.

Autoritățile de reglementare au adoptat poziții diferite.

Lecanemab (Leqembi) a fost aprobat în Statele Unite și alte țări, dar autoritățile franceze au recomandat să nu fie rambursat de asigurările de stat.

Marea Britanie a declarat că ambele medicamente nu prezintă suficiente beneficii având în vedere prețul lor ridicat.

O altă noutate importantă este dezvoltarea unui simplu test de sânge care detectează „markerii biologici” ai bolii, înlocuind puncția lombară invazivă și costisitoare. SUA au autorizat testul din mai, dar Europa nu l-a aprobat încă.

Această diferență de abordare reflectă o divizare între SUA și Europa: asociația americană Alzheimer's Association consideră că biomarkerii sunt suficienți pentru diagnostic, în timp ce specialiștii europeni susțin că este necesar un examen clinic amănunțit.

Neurologul olandez Edo Richard avertizează că mulți pacienți „cu biomarkeri anormali nu dezvoltă niciodată demența”.

Cercetătorii sunt de acord că aproape jumătate din cazuri sunt legate de factori precum obezitatea, fumatul, inactivitatea fizică și pierderea auzului.

Studiile care testează programele de viață sănătoasă arată efecte limitate, dar epidemiologul Cecilia Samieri consideră că progresul actual este „enorm” comparativ cu anii trecuți.

(sursa: Mediafax)