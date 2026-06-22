Adrian Veștea acceptă întâlnirea cu George Simion. Premierul desemnat va negocia la sediul AUR. „Îmi asum un dialog deschis”

Răsturnare de situație în negocierile pentru Guvern. Adrian Veștea acceptă întâlnirea cu George Simion: „Sunt un om al dialogului și al consensului”

O nouă evoluție importantă a apărut în negocierile pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că acceptă invitația lansată de liderul AUR, George Simion, și va participa la o întâlnire la sediul partidului pentru a discuta despre posibilul sprijin politic necesar depășirii actualei crize.

Decizia vine la doar câteva ore după ce George Simion a transmis public, din Parlament, că îl așteaptă pe Adrian Veștea la sediul AUR și că orice discuție privind susținerea viitorului Executiv trebuie să fie transparentă și desfășurată în fața opiniei publice.

Adrian Veștea: „Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”

Într-un mesaj public, premierul desemnat a explicat motivele pentru care a acceptat întâlnirea cu liderul AUR și a subliniat că prioritatea sa este găsirea unei soluții pentru stabilizarea situației politice.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României.”

Mesajul lui Adrian Veștea marchează o schimbare importantă în dinamica negocierilor politice și confirmă disponibilitatea acestuia de a discuta cu toate partidele parlamentare în încercarea de a construi o majoritate funcțională.

George Simion a cerut negocieri transparente și publice

Anterior, George Simion a transmis că AUR este dispus să participe la discuții privind susținerea noului Guvern, însă doar în condițiile unei transparențe totale. Liderul formațiunii a insistat ca negocierile să nu se desfășoare în spatele ușilor închise și a cerut o întâlnire directă cu premierul desemnat.

În declarația făcută în Parlament, Simion a afirmat: