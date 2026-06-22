Răsturnare de situație în Parlament. George Simion solicită negocieri directe cu Nicușor Dan și Adrian Veștea: „Suntem dispuși să punem umărul”

AUR ridică miza politică: Simion vrea discuții publice pentru susținerea Guvernului Veștea

Liderul AUR, George Simion, schimbă tonul în plin proces de învestire a noului Executiv și cere negocieri publice cu premierul desemnat Adrian Veștea și cu președintele Nicușor Dan. Într-o zi tensionată în Parlament, AUR vorbește despre transparență, condiții politice dure și posibilitatea de a bloca formarea Guvernului.

AUR cere negocieri „la vedere” pentru susținerea Guvernului

Într-o declarație făcută chiar în Parlament, în timpul audierilor miniștrilor propuși pentru noul Executiv, George Simion a transmis că partidul său este dispus să discute susținerea guvernării, însă doar în mod transparent și public.

El a cerut ca premierul desemnat să se prezinte la sediul AUR pentru discuții directe și a insistat ca negocierile să nu aibă loc „în birouri ascunse”.

„Este nevoie de reconsiliere națională. Și, din câte înțeleg, este nevoie de AUR. Este nevoie de voturile AUR pentru a ieși din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Da, suntem de acord, consecințele acestei guvernări păguboase USR-PNL-PSD-UDMR, numită generic „guvernarea Bolojan”, nu mai trebuie repetate. La fel cum toți parlamentarii AUR au votat moțiunea de cenzură depusă de noi, la fel, diseară dacă va exista un vot, pentru un premier care nu a avenit să ne ceară susținerea, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea. Îl așteptăm pe Nicușor Dan să zică public dacă voturile AUR sunt bune și să avem o întrevedere.”

Mesaj politic dur și condiții pentru susținerea Guvernului

Liderul AUR a afirmat că Executivul nu poate fi învestit fără sprijinul formațiunii sale și a cerut ca președintele țării să își clarifice public poziția față de partid.

„Nu AUR a contribuit la prăpastia în care România a ajuns. Colegii mei au fost abordați pentru voturi.”

Totodată, Simion a transmis că AUR este dispus să discute implicarea în programul de guvernare, dar doar în condițiile respectării ponderii parlamentare a partidului.

„Suntem deschiși la dialog și în funcție de discuția purtată cu domnul Veștea transparent, vom anunța pașii pe care îi vom urma, public, nu prin birouri ascunse și negocieri secrete.”

Tensiuni privind învestirea noului Executiv

Declarațiile vin în contextul în care Parlamentul a început procedurile de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea, într-o atmosferă politică tensionată.

George Simion a sugerat inclusiv posibilitatea amânării votului, avertizând că fără AUR noul Executiv nu va putea fi învestit.

„Vom vedea dacă se încăpățânează să ajungă la vot sau își va depune mandatul. Dacă nu se poate fără AUR, vocea AUR este destul de clară: domnul Veștea trebuie să își depună mandatul sau să ducăundeva acest vot pentru săptămâna viitoare. Domnul Nicușor trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală.”

Critici la adresa președintelui și refuzul de susținere politică

Simion a condiționat sprijinul parlamentar al AUR de o schimbare de poziție din partea președintelui Nicușor Dan, susținând că partidul său nu va susține un guvern în condițiile în care membrii săi sunt etichetați public.

„Domnul Veștea nu trebuie să creadă fel de fel de bazaconii, că vreunul din oamenii aceștia (n.r. parlamentarii AUR) o să îl voteze din patriotism. Din patriotism, noi vrem să ajungem la alegeri anticipate sau vrem să dialogăm, vrem să avem contribuții la programul de guvernare, vrem ca ponderea noastră în Parlament să fie respectată.”

El a adăugat că poziția partidului rămâne fermă împotriva susținerii actualului Executiv, în absența unor concesii politice clare.

„Eu vă pot garanta un lucru: în acestă seară, Guvernul Veștea nu trece pentru că, așa cum ați spus voi toți (n.r. jurnaliștii), e nevoie de voturile AUR. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR.”

Boicot în comisii și climat politic tensionat

Intervenția liderului AUR vine după o zi agitată în Parlament, în care parlamentarii formațiunii au părăsit comisiile de specialitate și au refuzat să participe la voturile privind miniștrii propuși.

Totuși, în cursul dimineții, AUR a participat la un vot procedural privind convocarea plenului pentru învestirea Guvernului, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă schimbare de strategie.

Pe fondul negocierilor informale pentru formarea majorității, au apărut informații potrivit cărora reprezentanți ai viitorului Executiv ar fi încercat să obțină sprijin inclusiv din partea unor parlamentari AUR.