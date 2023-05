Gorghiu: Subiectul comasării alegerilor este pe masa coaliției

„Vă informez că această temă este pe masa coaliției în discuție. Spre deosebire de colegii noștri, parteneri de coaliție, PNL a testat subiectul în sondajele de opinie și am venit cu aceste argumente, nu ne-am ferit să le expunem și în spațiul public, am venit și în coaliție cu ele. Sunt argumente care arată că ideea de comasare este un lucru important pentru anul 2024 dacă ne dorim ca acest an să nu fie un an al stagnării și dacă ne dorim ca dezbaterea publică la nivel de 2024 să nu se transforme în haos”, declară Alina Gorghiu.

Ea precizează că varianta comasării alegerilor este discutată în interiorul PNL.

„Avem un Comitet de lucru un grup de lucru, de experți, juriști din interiorul partidului care au pus pe hârtie argumentele care țin de constituționalitate, ideile care țin de oportunitate și de asemenea am pus pe hârtie inclusiv proiectele de lege care trebuie depuse în Parlament dacă va exista o decizie politică la nivel de coaliție. Intenția PNL este aceea de a nu se concentra în 2024 pe bătălii politice, ci ne dorim să fie un an cât mai ușor, astfel încât economia sa meargă pe un curs normal, dacă ne dorim predictibilitate și ca etapele acestea de campanie electorală să fie cât mai puține și să nu blocăm anul 2024. Vom vedea care va fi decizia partenerilor de coaliție, curând”, adaugă Gorghiu.

Vicepreședintele PNL arată că două treimi dintre români își doresc comasarea alegerilor.

„După ce se va epuiza subiectul deficitului bugetar și a cheltuielilor care trebuie justificate de către Guvern. (...) pentru că este prioritatea Guvernului acum, sigur și subiectul comasării alegerilor va fi discutat în coaliție. Eu nu cred că sunt subiecte tabu în coaliție. (...) Nu poate fi decât o temă care să atragă cât mai multe opinii favorabile”, încheie Gorghiu.

(sursa: Mediafax)