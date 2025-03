Și Anamaria Gavrilă, lidera POT, și-a depus candidatura

„Mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, pentru această zi. A fost un efort extraordinar. În doar 48 de ore s-au strâns peste 400 de mii de semnături pentru Ana Maria Gavrilă și POT, dar doar cu ajutorul partidului AUR și a lui George Simion aici. Mulțumim, de fapt, în primul rând românilor care au venit să semneze știm, cu mintea și cu gândul și cu sufletul, la Călin Georgescu Suntem aici pentru a duce această mișcare mai departe”, spune Anamaria Gavrilă.

Lidera POT a precizat că „această candidatură este una de conjunctură”.

„Noi nu recunoaștem aceste alegeri ca fiind unele legitime, însă ei au creat un joc care este nedrept și în lipsa unor instrumente juridice corecte, pe care am văzut că nu le mai avem, noi trebuie să jucăm și la acest joc și să le arătăm că putem. Așa cum românii au reușit în 48 de ore să se mobilizeze, să transforme tristețea, depresia în acțiune și să scoatem o țară întreagă din depresie și din cenușa loviturii de stat pe care am primit-o am întors-o în bucurie și în construcție. (...) Aici nu este o candidatură pe persoană fizică, nici a mea și nici a lui George Simion. Este o candidatură pentru poporul român. Noi suntem aici un simbol pentru a aduce, a readuce dreptatea în România. Noi nu suntem aici să câștigăm noi pe persoană fizică. (...) Putem câștiga pentru că poporul, domnul Călin Georgescu, trezirea oamenilor este în spatele nostru”, mai spune Gavrilă.

(sursa: Mediafax)