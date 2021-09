Anunțul USR PLUS despre participarea la guvernare. Ce răspunde premierul

Lucian Alecu

Florin Cîțu spune că a avut discuții cu USR PLUS și că cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. De cealaltă parte, USR PLUS a transmis că nu poate continua guvernarea cu Florin Cîțu premier.

Întrebat sâmbătă dacă sunt șanse pentru refacerea coaliției, Florin Cîțu a spus: „Da. Cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. Am avut discuții. Am avut discuții cu domnul Ghinea, vine luni la semnarea PNRR, deci am avut discuții”.

Premierul a fost întrebat, de asemenea, dacă cu Dacian Cioloș președinte al USR PLUS sunt mai mari șanse de refacere a coaliției, premierul a răspuns: „Spre deosebire de partenerii noștri de coaliție, noi nu spunem cine să fie președintele USR”.

USR PLUS a anunțat sâmbătă că nu poate continua guvernarea cu Florin Cîțu premier.

„USR PLUS a luat o decizie în unanimitate: nu putem continua guvernarea cu Florin Cîțu premier. Această decizie nu se va schimba, indiferent câte minciuni încearcă să răspândească ”, au transmis reprezentanții formațiunii.

Conform acestora, USR PLUS vrea reforme „pe bune, nu participarea la guvernare de dragul puterii, acceptând orice fel de condiții”.

