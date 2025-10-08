AUR cere demisia lui Raed Arafat: România, ținută sub teroarea alarmelor și a fricii

După emiterea avertizărilor meteo și a mesajelor RoAlert care au vizat Capitala, liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a lansat un atac dur la adresa șefului DSU, Raed Arafat, pe care îl acuză că „guvernează prin frică” și că „a transformat sistemul de urgență într-un mecanism de panică permanentă”.

„Românii au fost din nou supuși unui spectacol grotesc de panică națională orchestrată între autorități și presa de sistem. Emiterea codului roșu și avalanșa de știri alarmiste au demonstrat că statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență”, a declarat Mihai Enache.

Deputatul AUR susține că Arafat este „etern în funcție”, în ciuda greșelilor repetate, de la gestionarea pandemiei până la situațiile de urgență recente: „În pandemie a fost arhitectul unei politici de teroare, iar acum continuă scenariul cu alerte peste alerte, mesaje transmise haotic și populație speriată fără motiv real”.

Formațiunea cere demisia imediată a șefului DSU, acuzându-l că a pierdut încrederea publicului și că a compromis sistemul de alertă prin erori și alarme false.

„Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte preventive, acestea anunță dezastre care nu mai vin niciodată. România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate și adevăr”, afirmă Mihai Enache.

AUR atrage atenția că lipsa de încredere în alertele oficiale ar putea avea consecințe grave în situații reale de criză, precum un cutremur major.

„Câte RoAlert-uri false și avertizări de decor mai pot fi transmise până când sistemul își va pierde complet credibilitatea?”, a încheiat liderul deputaților AUR.

(sursa: Mediafax)