AUR vrea plăți cash de până la 50.000 de lei pentru firme

Potrivit comunicatului publicat de AUR, limitele actuale ale plafonului de plăți cash, dar și legislația privind aceste operațiuni trebuie adaptate la nevoile actuale din economie.

„Inițiativa vine în sprijinul IMM-urilor, al profesiilor liberale și al antreprenorilor care se confruntă zilnic cu blocaje administrative și dificultăți generate de actualele restricții.

Totodată, proiectul păstrează măsurile de control privind combaterea evaziunii fiscale și interzice fragmentarea artificială a tranzacțiilor pentru evitarea plafonului legal, menținând sancțiunile pentru încălcarea legii”, se arată în comunicatul de presă citat.

Deputatul care a propus acest proiect de lege afirmă că anul trecut s-au închis peste 100.000 de firme, iar anul acesta aproape 10.000, precizând că mediul românesc de afaceri este „în colaps”.

„(...)oamenii care muncesc și plătesc taxe și impozite sunt din nou și din nou asupriți de către un stat care, din păcate, nu prea înțelege cum funcționează mediul de afaceri românesc.

În acest sens, am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei, a declarat Gabriel Florea, deputat AUR, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Parlament.

Deputatul AUR a precizat că măsura este una în concordanță cu „politica europeană” și are scopul de a sprijini mediul de afaceri.

