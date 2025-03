Băsescu: Nu poți pune sub semnul întrebării democrația din România

„În mod categoric le-ar fi convenit un astfel de președinte rușilor. Era foarte important ca în România să intre în turul 2 un prorus. Răspândesc ideea ca în România alegerile sunt puse sub semnul întrebării. Nu poți pune sub semnul întrebării democrația din România. Paradoxul este ca are susținere și de la Elon Musk”, spune Băsescu la Digi24.

El precizează că este greu de spus ce se va întâmpla.

„Oamenii sunt dezamăgiți, au impresia ca li s-a furat ceva. În realitate, instituțiile statului au eliminat un șarlatan care putea ajunge în turul doi. Eu nu cred că ar fi câștigat. Începe lumea să înțeleagă ca nu e chiar Mesia. Începe lumea să înțeleagă ca nu s-a întâlnit cu nu știu cine. Nătărăul s-a operat la genunchi la un medic în Germania după ce zicea ce zicea de medicină”, subliniază fostul președinte.

Băsescu spune că nu este o surpriză că George Simion a anunțat că nu va candida la alegeri.

„Eram pregătit să vă spun ca s-ar putea să nu candideze și ca îmi este greu să cred ca o va face”, declară el.

(sursa: Mediafax)