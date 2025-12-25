x close
Cod portocaliu de vânt în munții din Caraș-Severin și Hunedoara: Rafale de până la 120 km/h

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   09:56
Sursa foto: Vântul puternic afectează zonele cu altitudini de peste 1800 de metri.

ANM a emis avertizare Cod portocaliu pentru zonele de munte, de peste 1800 de metri. Vântul va viscoli zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, la ora 9:40, o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Avertizarea vizează zona de munte de peste 1800 de metri din cele două județe. Codul portocaliu este valabil de la ora 9:50 până la ora 13:00.

Meteorologii anunță vânt cu viteze la rafală de 85-120 km/h. Rafalele puternice vor viscoli și troieni zăpada deja depusă.

Vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, creând condiții extrem de periculoase.

