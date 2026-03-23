Jurnalul.ro Ştiri Politică BENZINA ȘI MOTORINA, SUB SEMNUL INCERTITUDINII: Guvernul anunță măsuri fără să explice efectele reale

BENZINA ȘI MOTORINA, SUB SEMNUL INCERTITUDINII: Guvernul anunță măsuri fără să explice efectele reale

de Redacția Jurnalul    |    23 Mar 2026   •   14:31
BENZINA ȘI MOTORINA, SUB SEMNUL INCERTITUDINII: Guvernul anunță măsuri fără să explice efectele reale
Sursa foto: FB Lavinia Șandru/Specialiștii avertizează că intervențiile nepregătite pot produce efecte contrare, de la distorsiuni în piață până la accentuarea presiunilor inflaționiste

Decizia Guvernului de a interveni pe piața carburanților prin declararea unei situații de criză și plafonarea adaosului comercial stârnește îngrijorări serioase privind eficiența acestor măsuri. Deși anunțul a fost prezentat ca o soluție pentru temperarea creșterii prețurilor, lipsesc în continuare detaliile esențiale care ar putea oferi predictibilitate.

Autoritățile nu au comunicat nivelul exact al plafonării și nici modul în care aceasta va fi aplicată pe întreg lanțul de distribuție. În aceste condiții, rămâne neclar dacă românii vor vedea prețuri mai mici la pompă sau doar o încetinire a scumpirilor.

În plus, absența unui studiu de impact ridică semne de întrebare asupra fundamentării deciziilor. Specialiștii avertizează că intervențiile nepregătite pot produce efecte contrare, de la distorsiuni în piață până la accentuarea presiunilor inflaționiste.

„Este esențial ca autoritățile să ofere rapid claritate, predictibilitate și soluții bazate pe date concrete, nu doar pe presiunea momentului. În zilele următoare ar trebui să avem un tablou complet al situației, pentru că vom plăti scump orice întârziere sau pas greșit”, a declarat Lavinia Șandru.

Într-un context economic fragil, lipsa transparenței riscă să transforme o măsură anunțată ca soluție într-o nouă sursă de incertitudine pentru consumatori și mediul de afaceri.

Subiecte în articol: Lavinia Şandru benzina motorina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
