Jurnalul.ro Ştiri Politică Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia

Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia

de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   21:15
Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia
Sursa foto: Guvernul României își exprimă solidaritatea cu poporul spaniol, urmare a accidentului de tren care a avut loc în Andaluzia.

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de solidaritate cu poporul spaniol și de condoleanțe pentru familiile victimelor accidentului de tren din Andaluzia.

„Guvernul României își exprimă solidaritatea cu poporul spaniol, urmare a accidentului de tren care a avut loc în Andaluzia. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați și către familiile lor în aceste momente extrem de dificile”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, au fost transmise condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în tragicul accident.

Bilanțul victimelor accidentului feroviar din Spania a ajuns la 39 de morți, relatează Sky News.

De asemenea, aproximativ 170 de persoane au fost rănite.

„Trenul Iryo 6189 Malaga, spre Madrid, a deraiat la Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, aflat pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

MAE anunță că, prin Consulatul General al României la Sevilla, a întreprins demersuri pe lângă autoritățile spaniole în urma accidentului pentru a verifica dacă se află cetățeni români printre victime.

(sursa: Mediafax)

 

