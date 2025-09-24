Bolojan, întrebat când scade TVA. Răspunsul premierului: În primele luni ale anului viitor

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   22:30
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan spune că în primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă scăderea TVA.

Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană.

„Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene”, spune Bolojan.

Astfel, el estimească că România nu va avea recesiune anul viitor și chiar că va începe să scadă TVA.

„Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor. Creșterea de TVA trebuie să se încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor scăderea TVA-ului”, mai spune Bolojan.

