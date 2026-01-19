Marius Budăi, despre scenariul ieșirii PSD de la guvernare

Într-o postare pe Facebook, Marius Budăi a criticat măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan, pe care le consideră „total neproductive pentru societate și pentru economie”.

„Sufletește vorbind, aș ieși mâine de la guvernare! Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie. De aceea îmi exprim public obiecțiile! Ar fi fost mai simplu să tac, să mă fac că nu văd. Dar consider că trebuie să vorbesc, să îi reprezint pe cei care m-au votat”, a scris Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a mai menționat faptul că reprezentanţii PSD au reuşit să oprească scoaterea plafonului pentru adaosul comercial la alimente, evitându-se astfel o creștere majoră a prețurilor la alimentele de bază.

„Alături de colegii mei din PSD am reușit să oprim scoaterea plafonului pe adaosul comercial la alimente și astfel să evităm o scumpire majoră la prețurile alimentelor de bază, am reușit să impunem creșterea salariului minim și să împiedicăm impozitarea solariilor. Admit că nu am reușit tot ce ne-am fi dorit – pensiile au rămas înghețate, nu am eliminat CASS de la mame și veterani, iar impozitarea proprietății generează multe inechități sociale”, a mai spus social-democratul.

Marius Budăi a mai spus că scenariul ieșirii PSD de la guvernare „a fost și va rămâne pe masa Coaliție” și a transmis un avertisment către PNL și USR. „Nu vom rămâne în orice condiții! Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul! Să înceteze să mai încalce Acordul Politic, cum au făcut-o cel mai recent când au susținut Acordul Mercosur, ignorând obiecțiile PSD”, a mai spus Budăi.

Deputatul social-democrat a mai precizat, în cadrul postării, că membrii partidului sunt în plin proces de consultare internă pentru a decide dacă rămân sau ies de la guvernare.

„Mai este și varianta de înlocuire a actualului premier, care este contestat chiar din interiorul partidului său. Iar, din punctul meu de vedere, noua formulă ar putea fi fără USR, care s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, a conchis acesta.

(sursa: Mediafax)