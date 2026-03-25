Călin Georgescu: „Vor să mă elimine fizic”

Declarația de la Metropola TV readuce în prim-plan retorica „asasinilor”, invocată în trecut și de Liviu Dragnea.

Călin Georgescu a afirmat miercuri seară, într-o intervenție la emisiunea „Sub semnul întrebării”, difuzată de Metropola TV, că ar deține „informații credibile” potrivit cărora „forțe în Europa de Vest” ar viza „eliminarea [sa] fizică”.

Georgescu a legat această afirmație de „situația complexă a sistemului internațional” și a susținut că adversarii săi ar fi ajuns la un asemenea nivel de „disperare” încât ar fi capabili de o asemenea acțiune.

În același pasaj, fostul candidat la prezidențiale, trimis în judecată, a transmis că „poți elimina un corp, poți elimina o persoană, dar nu poți elimina o mișcare pentru libertate”.

Georgescu nu a prezentat public dovezi care să susțină afirmațiile sale.

Cazul Dragnea

Declarația se înscrie într-un registru retoric familiar politicii românești din ultimii ani, în care lideri politici au invocat amenințări, conspirații și tentative de eliminare fizică pentru a descrie presiunea exercitată de adversari.

Un precedent notoriu este cel al lui Liviu Dragnea. În august 2018, fostul lider PSD susținea public faptul că fusese ținta unei tentative de asasinat și vorbea despre „patru străini” care ar fi venit în România, ar fi fost cazați la Athenee Palace și ar fi acționat la comanda „unui domn foarte celebru în lume”. În acea perioadă, Dragnea a legat public presupusa tentativă de filantropul George Soros.

Călin Georgescu, dosar în instanță

În cazul lui Călin Georgescu, noua ieșire publică vine într-un moment în care acesta se află deja în fața instanței într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Parchetul General l-a trimis în judecată pe 2 iulie 2025, sub control judiciar, pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și pentru promovarea, în formă continuată, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Dosarul a trecut de etapa camerei preliminare, iar Tribunalul București a decis în 9 februarie 2026 că procesul poate merge mai departe pe fond, după ce a respins contestația formulată de avocații lui Georgescu. Următorul termen în acest dosar este stabilit pentru 28 aprilie 2026, la Judecătoria Sectorului 1.

(sursa: Mediafax)