Candidații la președinție, soluții diferite pentru criza economică

Puși în fața unei situații economice similare cu cea din 2010, când România a adoptat măsuri drastice de austeritate, candidații la prezidențiale au fost întrebați, la dezbaterea prezidențială de la Antena 3 CNN, ce două opțiuni ar alege dintre: majorarea TVA, tăieri salariale, impozitarea pensiilor, împrumut la FMI, concedieri în instituțiile statului, reducerea salariilor demnitarilor sau renunțarea la privilegii.

John Ion Banu Mușel:

Aș alege prima, am spus întotdeauna, nu o să iau salariul de președinte. Nu vreau să-l folosesc, vreau să-l donez unei organizații non-profit. A doua, în niciun caz nu aș reduce pensiile. Aș lucra pentru balansarea bugetului. Aș tăia bugetul pentru armament. Nu vrem armament suplimentar.

Elena Lasconi:

E un moment în care se poate folosi populismul la maxim. Sună bine, da, le tăiem la demnitari, la președinte, jumătate din indemnizație. Eu zic să îi ucidem, dacă tot vor să conducă țara asta. Gândiți-vă că eu sunt candidatul care a spus să fie 300 de parlamentari și că militez pentru asta, tocmai pentru că avem prea mulți politicieni, avem prea mulți, e adevărat, în cabinetele de care vorbeați, acolo trebuie făcute reduceri, dar președintele României, miniștrii, oamenii care reprezintă această țară, trebuie să aibă o prestanță. Eu aș vrea să scot circul din politica românească și aș vrea să ne suflecăm mânecile și să lucrăm profesionist. Pe mine mă interesează să avem diplomați foarte buni în toată lumea, ca în țara asta să ajungă mai mulți investitori străini. Eu îmi doresc să creștem economia prin atragerea de investitori în România, să avem mai mulți bani de împărțit. E adevărat că trebuie închise foarte multe institute, inspectorate, o grămadă de agenții care nu-și au rostul și trebuie desfințate. Nu sunt concedieri masive. Și banii nu se duc în zona aceea. Gaura neagră a economiei este reprezentată de companiile de stat care merg în pierdere.

Lavinia Șandru:

N-am să fac ceea ce a făcut Traian Băsescu, pentru că atunci când a tăiat el salarii și pensii, eu am reieșit cu mamele în stradă ca să apărăm drepturile mamelor, drepturile câștigate prin legea mamelor. Da, am să fiu de acord să mi se taie salariile la jumătate, am să-i rog pe demnitarii români să accepte și ei același lucru, dar vom tăia pensiile speciale.

Ele trebuie tăiate. De acolo vom lua bani pentru România. Nu să ne împrumutăm. Tăiem pensiile speciale, un mare abuz la care este supusă România în momentul de față. Și da, pregătim mediul de afaceri în așa fel încât scădem taxe și impozite, îi permitem să se relaxeze și îi permitem să asimileze funcționarii pe care vrem să-i trimitem de la stat în privat, în așa fel încât acești funcționari să spună că, da, vreau să lucrez în privat pentru că acum e mai bine.

Crin Antonescu:

Există două mari pericole atunci când abordăm, când construim, când executăm un buget. Cheltuierile inutile, risipa, indecența în cheltuirea banului public și populismul, mai ales atunci când discutăm despre bugete. Eu, personal, exclud și creșterea TVA și creșterea taxelor și recurgerea la FMI, și, bineînțeles, tăierea din pensii sau din salariile bugetarilor care sunt angajați. În ceea ce privește salariile militarilor, sigur că le putem reduce la jumătate, dar problema este să nu uităm și în termeni de echitate și în termeni de costuri, în marile companii de stat unde în conduceri și în consilii de administrație sunt sume și câștiguri enorme, de multe ori nejustificate. Dar nu trebuie să uităm în același timp că în primării sunt salarii mici și foarte mulți primari nu mai pot angaja oameni valoroși. Avioanele vor fi plătite de la buget și pentru președinte, și pentru prim-ministru, și pentru miniștri. Nu sunt populistul care să spun că trebuie să o ia cu trenul sau pe jos, dar când au treabă, însoțiți de cine trebuie și aducând pentru România beneficii din fiecare călătorie. În rest, vile, alte forme de lux, evident că se pot reduce. Dar bugetul se echilibrează din combaterea evaziunii fiscale.

Daniel Funeriu:

Sunt măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen lung. Pe termen scurt, am condus Ministerul Educației cu doi secretari de stat. La un moment dat erau, nu mai știu, șase, șapte, opt. Deci eu vă garantez, pentru că am fost în guvern, că și guvernul poate funcționa și toate instituțiile pot funcționa cu mai puțină lume. 300 de parlamentari, dar din păcate banii care se economisez ca astfel nu ajung. Avem 9 miliarde de euro pe care nu-i colectăm din TVA. Avem un articol în Constituție care din păcate este prea rar folosit, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Pomenile electorale de aici vin. Vreau să trecem la o dezvoltare a României.

Nicușor Dan:

În primul rând că deficitul nu este o chestiune abstractă, deficit înseamnă inflație și inflație înseamnă facturi mai mari pentru români. În al doilea rând că am fost în această situație acum patru ani la Primăria Capitalei, aveam o datorie curentă, trei sferturi din bugetul anual și în momentul ăsta avem un rating patru trepte peste ratingul României.

În al treilea rând, un sfat pe care îl aș da românilor, nu te aștepta ca cine te-a băgat în groapă să te și scoată. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în termeni imediat sunt două locuri de unde pot să tai: din companiile de stat și din capitolul de cheltuieli și o parte din investiții. Pe termen mediu trebuie să ne uităm la marea evaziune fiscală, de unde pierdem câteva miliarde de euro pe an, și de asemenea la absorpția a fondurilor europene, de unde de asemenea pierdem foarte mulți bani, iar pe termen mediu și lung, dezvoltarea economiei, de unde să vină mulți bani.

La întrebarea „de demnitari nu ne spuneți nimic, domnule Nicușor Dan?”, candidatul a răspuns: „Dacă e nevoie, da”.

Cristian Terheș:

În calitate de conservator, avem o valoare fundamentală: să nu crească taxele și impozitele, pe care, de consecință, cât timp voi fi președinte cu acest pix, sau altul, mă rog, stilou, nu voi semna niciun buget care crește taxe și impozite.

