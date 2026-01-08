Șoc la impozite 2026! Cât plătește Ilie Bolojan pentru casă și apartament

Impozitele locale au explodat de la 1 ianuarie 2026, iar premierul Ilie Bolojan nu face excepție. Pentru casa de la țară și apartamentul din Oradea, șeful Guvernului plătește aproape dublu față de anul trecut, potrivit primarilor din localitățile unde deține proprietăți.

Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru locuințele sale. Taxele s-au dublat în 2026

Premierul Ilie Bolojan va achita, în 2026, impozite locale aproape duble pentru proprietățile pe care le deține în județul Bihor, atât în mediul rural, cât și în oraș. Majorările se înscriu în noua politică fiscală aplicată la nivel național, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Impozit dublu pentru casa de la țară din Vadu Crișului

Pentru casa de aproximativ 100 de metri pătrați, situată în comuna Vadu Crișului, impozitul anual a crescut cu 100% față de anul trecut.

Potrivit primarului comunei, Dorel Cosma, impozitul este în 2026 de 327 de lei, față de 160 de lei în 2025.

„O casă de 100 mp, cu toate utilitățile, în zona A, are un impozit de 327 de lei. Anul trecut era 160. Plătește mama dânsului. Până în martie achita personal, acum trimite pe cineva, un vecin, pentru că este bolnavă”, a declarat primarul pentru Antena 3 CNN.

Creștere de aproape 100% și pentru apartamentul din Oradea

Majorări similare se aplică și în cazul apartamentului din Oradea deținut de premier. Impozitul anual a crescut de la aproximativ 300 de lei, în 2025, la 580–600 de lei în 2026.

Primarul municipiului Oradea, Florin-Alin Birta, confirmă dublarea taxelor pentru majoritatea proprietarilor:

„Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90–100%. Și premierul va plăti impozit dublu. Legea se aplică tuturor proprietarilor. Nu este o bucurie pentru nimeni, dar dacă administrațiile locale își fac treaba, oamenii vor vedea că banii sunt folosiți corect”, a declarat edilul.

Ilie Bolojan: „Nu mi-am plătit încă impozitul pe 2026”

Întrebat dacă și-a achitat impozitele pentru acest an, premierul a explicat că nu a instalat aplicația ghișeul.ro și că nu a efectuat încă plata.

„Nu am plătit încă impozitul. Cei care plătesc mai devreme beneficiază de reduceri, de 4% sau 5%, în funcție de localitate. La toate persoanele fizice din România impozitele au crescut de la 1 ianuarie”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

De ce au crescut impozitele locale

Premierul a explicat că majorarea taxelor a fost necesară pentru a crește veniturile administrațiilor locale, România având un nivel mult sub media Uniunii Europene.

„Încasam de trei ori mai puțin ca pondere din venituri față de alte state UE. În mediul rural impozitele erau de 100–150 de lei, iar în urban de 200–250 de lei. Aceste taxe reprezintă contribuția proprietarilor pentru servicii publice: apă, canalizare, asfalt, iluminat, gaz”, a explicat premierul.

Cifre

Casa din Vadu Crișului: 327 lei în 2026 (față de 160 lei în 2025)

Apartamentul din Oradea: ~600 lei în 2026 (față de ~300 lei în 2025)

Creștere medie: 90–100%

Motiv: majorarea veniturilor bugetelor locale