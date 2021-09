Ce spune Florin Cîțu după demisia lui Orban de la șefia Camerei Deputaților

După ce Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților, noul președinte PNL se gândește la un interimat.

„Acum rămâne la PNL. Staţi să vedem majoritatea parlamentară pentru că este nevoie de un vot. S-ar putea să fie cineva interimar. Vom vedea cine o să fie”, a declarat premierul.

Fostul președinte PNL a spus ce va face de acum încolo, după ce a pierdut alegerile interne din PNL.

Reacția președintelui PNL vine după ce Ludovic Orban a anunțat că își va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„Demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni, la prima oră, pe masa președintelui ales, Florin Cîțu”, a spus Ludovic Orban, imediat după anunțarea rezultatelor votului la șefia PNL.

Florin Cîțu a reafimat că coaliția PNL-USR PLUS-UDMR are cele mai mari șanse la guvernare.

Întrebat dacă s-a gândit la noi nume de miniștri, el a spus: „Nu am luat în calcul până acum numele pentru niciun minister. În acest moment eu consider că cei de la USR PLUS au prima șansă să-și recapete ministerele”.

