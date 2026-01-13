Ce spune Maia Sandu despre unirea Republicii Moldova cu România

Ea susține unirea însă recunoaște că există o opoziție puternică în R. Moldova față de această acțiune. Declarațiile vin în contextul presiunilor externe asupra Chișinăului.

Unirea cu România și aderarea la UE

Maia Sandu vede unirea cu România o soluție de "supraviețuire" pentru Moldova, confruntată cu presiuni externe uriașe.

"Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană.

Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE, și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea", a declarat Maia Sandu, potrivit deschide.md.

Momentul ratat al reunificării

Aceasta a amintit de mișcările de renaștere națională din anii '80, când sute de mii de oameni ieșeau în stradă cerând alipirea la România.

"La sfârșitul anilor ’80 au existat mișcări de renaștere națională și, desigur, discuții despre reunirea cu România, având în vedere că Moldova a fost parte a României. Nu am avut însă un referendum atunci, dar dacă ne uităm la sutele de mii de oameni care au participat la acele mișcări și au ieșit în stradă, putem spune că ar fi existat un suport semnificativ pentru reunire", a mai spus Maia Sandu.