Ciolacu, despre plățile cash: Când ANAF a propus această măsură în coaliție nu am auzit nicio voce

„Prima întâlnire o am cu băncile, apoi cu IMM-urile. Nu este vorba de renunțare, este vorba să nu fie lumea afectată. Nu știu dacă modificarea plafoanelor este cea mai bună soluție. Este o problemă la micii întrreprinzători, să nu se facă cozi la bănci. Cred că pe grupe de produse, electrocasnice, lucruri necesare în gospodărie... să nu îngreunăm viața oamenilor”, spune Marcel Ciolacu.

El precizează că aceste măsuri au fost propuse de o echipă tehnică de la ANAF.

„Ar fi fost jenant ca eu, prim-ministru, să ies și să critic propunerile unor experți ANAF. Mai mult, ministrul de Finanțe a venit ... Avem cea mai mare evaziune fiscală din Europa. Vorbim despre ea dar nu vrem să luăm nicio măsură. Ministrul de Finanțe a venit și a spus că echipa tehnică de la ANAF a venit cu aceste propuneri. În acel moment, în coaliție nu am auzit nicio voce. Trebuie să ne hotărâm ce facem cu România și în ce direcție mergem. Sunt lucruri îndreptățite care au apărut în spațiul public care trebuie analizate, dar prioritatea mea e combaterea evaziunii fiscale”, încheie premierul.

Nu cred că cetățeanul de rând este cel care contribuie la această evaziune, spunea luni dimineață liderul PNL, Nicolae Ciucă. El a cerut revizuirea măsurii privind plățile cu cash. Ciucă afirma și că ar trebui mărit plafonul plăților cash la 10.000 de lei.

„Nu am fost de acord de la început... A fost o măsură luată în coaliție explicându-se la vremea respectivă care sunt intențiile pentru care se adoptă o astfel de măsură, eu am discutat cu ministrul de finanțe, am stabilit și în biroul politic national că această măsură să fie revizuită”, spune Nicolae Ciucă.

