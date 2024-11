Cele trei pericole care amenință generațiile următoare: „De trei ori mai mulți copii se vor confrunta cu inundații extreme”

Potrivit raportului „Starea copiilor lumii 2024: viitorul copiilor într-o lume aflată în schimbare”, există trei forțe importante la nivel global care vor afecta viața copiilor până în 2050 și după această dată, iar aceste „megatendințe” oferă indicii-cheie referitoare la provocările și oportunitățile cu care s-ar putea confrunta cei mici în viitor. Este vorba despre crizele climatice extreme, schimbările demografice și tehnologiile inovatoare, precum inteligența artificială (AI).

„Sunt numeroase crize care afectează copiii, de la șocuri climatice până la pericole online, iar acestea se vor intensifica în anii următori”,

Catherine Russell, director executiv al UNICEF.

Valurile de căldură extremă vor afecta de 8 ori mai mulți copii

Criza climatică este deja una profundă, conform agenției ONU pentru copii, 2023 fiind cel mai cald an înregistrat vreodată.

Noul raport estimează că, în deceniul 2050-2059, crizele climatice și ecologice vor deveni și mai răspândite, astfel că de opt ori mai mulți copii vor fi expuși unor valuri de căldură extremă, de trei ori mai mulți copii să vor confrunta cu inundații fluviale extreme, în timp ce numărul copiilor care vor fi expuși incendiilor extreme de vegetație, va fi dublu comparativ cu anii 2000. O inundație fluvială, spre exemplu, este considerată extremă dacă nivelul apei depășește nivelurile atinse o dată la 100 de ani în perioada preindustrială.

Citește pe Antena3.ro Momentul în care un munte se prăbuşeşte şi un zăcământ de cupru iese la suprafață

Însă modul în care aceste pericole climatice vor afecta copiii depinde de mai mulți factori, precum: vârsta, starea de sănătate, mediul socioeconomic și accesul acestora la resurse.

„De exemplu, un copil care are acces la o locuință rezistentă la schimbările climatice, la un sistem de răcire, la servicii medicale, la educație și la apă curată are șanse mai mari de a supraviețui șocurilor climatice decât un copil care nu are acces la acestea”, transmite UNICEF, subliniind necesitatea unor „măsuri urgente și concrete de protecție a mediului” pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii.

Scade ponderea copiilor în fiecare regiune a lumii

Totodată, se așteaptă o îmbătrânire a populației, ponderea copiilor urmând să scadă în fiecare regiune a lumii. Se estimează că Africa Subsahariană și Asia de Sud vor avea cel mai mare număr de copii în anii 2050.

„Deși încă ridicată, populația infantilă a scăzut la sub 40% în Africa - față de 50% în anii 2000. De asemenea, este sub 17% în Asia de Est și Europa de Vest, unde copiii reprezentau 29%, respectiv 20% din populație în anii 2000”, conform agenției ONU, potrivit căreia schimbările demografice vor ridica o serie de probleme, unele țări fiind nevoite să își extindă serviciile pentru un număr mare de copii, în timp ce altele vor trebui să acopere nevoile unei populații tot mai îmbătrânite.

Raportul relevă și faptul că tehnologiile inovatoare - precum inteligența artificială (AI) - vin atât cu oportunități, cât și cu pericole pentru copii, care interacționează deja cu inteligența artificială integrată în aplicații, jucării, programe de asistență virtuală, jocuri și programe de învățare.

Decalajul digital rămâne pronunțat: în 2024, peste 95% dintre locuitorii țărilor cu venituri mari sunt conectați la internet, față de circa 26%, în țările cu venituri mici.

Raportul îndeamnă la acțiune pentru a răspunde provocărilor de mai sus prin:

·„ investirea în educație, în servicii și în orașe durabile și reziliente pentru copii.

· creșterea rezilienței climatice a infrastructurii, a tehnologiilor, a serviciilor esențiale și a sistemelor de asistență socială.

· asigurarea conectivității și a unor tehnologii sigure pentru toți copiii”.

„Previziunile acestui raport demonstrează faptul că deciziile pe care le iau - sau nu reușesc să le ia - liderii mondiali astăzi definesc lumea pe care o vor moșteni copiii. Pentru a crea un viitor mai bun în 2050, nu este suficientă imaginația. Este nevoie și de acțiune. Progresele realizate de-a lungul deceniilor, mai ales în cazul fetelor, sunt puse în pericol”, mai spune Catherine Russell.

Pentru că, în acest an, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului se sărbătorește sub tema „Ascultă viitorul”, UNICEF a rugat copiii să scrie scrisori despre lumea în care și-ar dori să trăiască în 2050, iar răspunsurile sosite din întreaga lume - inclusiv din Gaza, Haiti și Tanzania - arată dorința copiilor de a se simți în siguranță, sănătoși, educați și protejați de războaie și de pericolele climatice.

Larisa: „Toți copiii trebuie să se simtă iubiți, apreciați, ascultați și în siguranță”

Unul dintre copiii care au răspuns apelului UNICEF este Larisa, elevă în clasa a X-a în București, care, cu această ocazie, atrage atenția asupra nevoii copiilor de echilibru emoțional. Într-o scrisoare adresată adulților, adolescenta, care face parte din Consiliul Consultativ al Copiilor din București și este ambasador anti-bullying și mentor pentru copiii care provin din medii defavorizate, spune că, pe lângă asigurarea nevoilor de bază, cei mici au nevoie și de suport emoțional și susținere din partea oamenilor mari. „Noi avem nevoie uneori și de cuvinte care ne ajută să trecem peste momentele grele, de încurajări, să vedem lumea din altă perspectivă, să ne încredințăm că nu suntem singuri și că cineva ne înțelege”, spune Larisa, în scrisoarea pe care o redăm, în întregime, mai jos.

Către adulții din toată lumea,

Mă numesc Larisa, am 16 ani și sunt din București. Un subiect important pentru mine și asupra căruia doresc să vă atrag atenția cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor copilului este echilibrul emoțional al copiilor.

Sănătatea mintală și echilibrul emoțional sunt importante pentru fiecare copil și adolescent, de oriunde, sunt drepturi ale noastre, prevăzute în Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului pe care o aniversăm astăzi și de la a cărei adoptare s-au împlinit 35 de ani. Toți copiii trebuie să se simtă iubiți, apreciați, ascultați și în siguranță.

În primul rând, provocările legate de echilibrul emoțional sau de sănătatea mintală își găsesc de multe ori originea în familia în care ne naștem. Avem nevoie să fim apreciați, să auzim simple afirmații pozitive, să ne simțim înțeleși, să știm că și părerea noastră este luată în considerare în familie, în primul rând. Dar problemele apar și în mediul școlar, unde cred că ar trebui să ne simțim ca într-o a doua familie.

Poate vă întrebați ce probleme ar putea să aibă un copil din mediul urban, ca mine, când are «tot ce dorește», așa cum auzim adesea? Este adevărat, locuind la oraș, ai mult mai multe facilități și oportunități, dar asta nu înseamnă neapărat și un echilibru emoțional bun. Asta și pentru că mulți dintre cei din jur au adesea așteptări mari de la noi atât în plan școlar, cât și în cel personal, iar dorința arzătoare de a mulțumi pe toată lumea este, pentru copii și adolescenți, copleșitoare de cele mai multe ori. Situația este similară și pentru copiii și adolescenții din mediul rural, în care problemele, în special cele materiale (accesul la educație de calitate și la alte servicii esențiale), pot pune o presiune și mai mare.

Indiferent de mediul în care ne naștem, dificultățile vieții apar de nicăieri, când nu te aștepți, iar pentru un copil acest lucru este greu de suportat.

Sănătatea mintală se poate deteriora și acel copil poate recurge la anumite metode drastice numai ca să scape de povara pe care o duce în spate de atâta timp. Consumul de substanțe interzise, absenteismul și abandonul școlar de la o vârsta fragedă sunt câteva exemple. Copilul devine retras, introvertit și refuză orice fel de comunicare.

De aceea acesta este un strigăt de ajutor din partea mea și a tuturor copiilor! Dorim să ne apreciați așa cum suntem, cu toate calitățile și defectele noastre, să ne iubiți, să ne oferiți siguranță, să ne solicitați opinia, să fim înțeleși și să ne explicați de fiecare dată când greșim sau când opiniile nu sunt în concordanță cu ale dumneavoastră! Noi știm că faceți tot ce va stă în putință să îndepliniți lucruri care sunt elementare. Însă noi avem nevoie uneori și de cuvinte care ne ajută să trecem peste momentele grele, de încurajări, să vedem lumea din altă perspectivă, să ne încredințăm că nu suntem singuri și că cineva ne înțelege!

În numele tuturor copiilor,

Larisa