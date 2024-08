Ciolacu, critici la adresa lui Iohannis, „un președinte absent”: „Președinția nu e agenție de turism!”

„La fel ca mulți dintre voi, și eu am un copil. De fapt, am doi. Pentru că Filip s-a căsătorit recent. Îi iubesc pe amândoi și sunt foarte mândru de ei. Anul acesta termină facultatea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să devin un bunic fericit! Nici fiul meu, nici majoritatea tinerilor de vârsta lui, care votează anul acesta, nu au cunoscut un alt model de președinte. Avem generații întregi care fac astăzi pasul spre maturitate, după ce și-au trăit copilăria și adolescența, între un președinte turnător și un președinte absent. Deci, să nu ne mai mirăm atunci când vedem că mulți tineri aleg populismul și extremismul. În loc să îi blamăm superior, mai bine le dăm o alternativă corectă”, afirmă Marcel Ciolacu.

În opinia sa, „în ultimii 20 de ani, disprețul, sfidarea și nepăsarea față de oameni au fost accidente ale istoriei”.

„Trebuie să le spunem că instituția prezidențială nu este nici un malaxor de tocat vieți și nici o agenție de turism personală. Trebuie să le spunem că democrația nu se conjugă niciodată cu verbul a urî. Ura este barosul celor care vor să dărâme, nu să construiască. A celor care vor să dezbine, nu să unească. Eu am crescut fericit într-o comunitate în care ura nu exista. Și asta vreau să fie România noastră! Ura indusă în societate, timp de 20 de ani, trebuie să dispară!

Tinerii trebuie să vadă că merită să lupți pentru ceva, nu împotriva cuiva. Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, nu politica unui partid. Trebuie să depășim epoca în care toți munceau ca să îi fie bine unui singur om. Iar paltonul prezidențial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor. Îmi doresc, ca după 20 de ani, să avem un președinte care să muncească alături de oameni pentru bunăstarea lor, pentru a reda speranța și încrederea oamenilor în binele comun.Timp de 20 de ani, președintele a devenit, dintr-un simbol al speranței doar o sursă de frustrare în societate. Vi s-a promis, mai întâi, că o să „trăiți bine”. Apoi, vi s-au tăiat salariile și pensiile. După 10 ani, vi s-a promis o „Românie educată”. Și ați primit un sistem de educație eșuat, în care copiii sunt mai expuși la droguri decât la carte. Adevărul este că onestitatea față de cetățeni a lipsit de la tribuna prezidențială în ultimii 20 de ani. Am avut președinți cărora nu le-a păsat deloc de oameni. Este destul! Trebuie să le oferim românilor o alternativă corectă”, adaugă el.

Marcel Ciolacu afirmă că, „după 20 de ani, România are nevoie de un președinte echilibrat”.

„Un președinte trebuie să stea drept și să își ducă țara cu demnitate în direcția corectă. În aceeași măsură, România are nevoie de un președinte care să accepte că într-un stat normal puterea trebuie împărțită! Nu acaparată de un singur om. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte care să arate respect pentru funcția publică. Un președinte pentru care Constituția nu este o carte oarecare, ci legea fundamentală care îi ghidează orice acțiune. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte care să unească toate forțele politice și energiile din societate în jurul unui mare proiect de țară. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte cu suflet, căruia să îi pese cu adevărat de toți românii. România nu trebuie să mai aibă un președinte care îi împarte pe români în buni și răi. Între cei de aici și cei de peste hotare. Între cei de stânga și cei de dreapta. Între tineri și pensionari. Între public și privat. Între săraci și bogați. Toți merită să fie reprezentați și respectați! De la muncitori, la șoferi și profesori. De la medici, la polițiști și militari. De la fermieri, la antreprenori și ingineri. De la influenceri, la pensionari. De la IT-iști, la contabili și artiști. Toți sunt importanți. Pentru că toți împreună ducem România înainte! Avem nevoie de un parteneriat real cu oamenii, bazat pe încredere și pe valori. A venit timpul să avem un președinte pentru toți”, a spus Ciolacu.

Ciolacu, critic la adresa PNL: Au trecut de la „prin noi înșine, dar cu PSD”, la amenințări ridicole

Liberalii au trecut de la „prin noi înșine, dar cu PSD”, la tot felul de amenințări ridicole, a mai afirmat Marcel Ciolacu în discursul de la congres. El afirmă că, în relația cu PNL, PSD „a fost adultul din cameră”.

„Vin în fața dumneavoastră și a românilor cu invitația de a păși împreună pe drumul către Cotroceni. Acest drum a început odată cu intrarea noastră la guvernare. Observ și eu agitația unora care au trecut de la „prin noi înșine, dar cu PSD”, la tot felul de amenințări ridicole la adresa noastră. Vă rog să ignorați acest circ. PSD a fost mereu responsabil. A fost adultul din cameră. Trebuie să continuăm să ne comportăm responsabil. Noi trebuie să colecționăm reușite pentru România, și nu panouri electorale”, afirmă Marcel Ciolacu.

El spune că PSD trebuie să fie „garantul stabilității, pentru ca oamenii să își poată vedea liniștiți de treburile lor zilnice”.

„Întotdeauna, în momentele grele, oamenii s-au uitat la PSD pentru stabilitate și echilibru. Am fost mereu cei care am găsit soluții pentru problemele create de alte partide.Nu uitați – am intrat la guvernare în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani. Cu o economie aflată pe marginea prăpastiei. Cu o pandemie gestionată în bătaie de joc. Cu o liberalizare haotică a prețurilor la energie. Cu salarii și pensii înghețate. Cu o prăbușire fără precedent a nivelului de trai! Îmi amintesc și acum, că înainte să luăm decizia de a ne asuma guvernarea, m-am întâlnit într-una din deplasările din țară cu o mamă singură, cu doi copii. Mi-a rămas viu în minte felul simplu și amar în care acea femeie și-a descris viața: „Muncesc 14 ore pe zi. Dar trăim de pe o zi pe alta. Nu pot să mă gândesc la viitor atunci când am de plătit facturi, când trebuie să le iau copiilor mâncare și să-i trimit la școală”..... Părea un om înfrânt deja... Atunci când lupți ca să supraviețuiești, nu vezi decât ziua de mâine.Asta nu înțeleg și n-au înțeles niciodată cei care beau și fumau în Guvern atunci când oameni trăiau în izolare și panică. Au închis spitale. Au închis școli. Au închis afaceri. Au închis până și biserici. Și - poate cel mai grav, au batjocorit bătrânii, bolnavii cronici și ne-au batjocorit morții! Au furat toată demnitatea acestei națiuni! Am avut lideri fără suflet și fără Dumnezeu”, a mai precizat Ciolacu.

(sursa: Mediafax)