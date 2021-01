Ciolacu, critici la adresa Guvernului Cîțu: Guvernarea pe datorie, pericol pentru economie

Lucian Alecu

Guvernarea pe datorie este un pericol pentru economie, este mesajul lansat, joi, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, ca reacție la avertismentul dat Guvernului de Comisia Europeană în privința bugetul pe acest an.

„Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 încoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero măsuri pentru a stopa risipa banului public și zero măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget. Lipsa de viziune a PNL a condus la situația în care s-a cheltuit enorm față de veniturile încasate pentru a obține cea mai mare cădere economică și cea mai slabă revenire din UE! Se confirmă că România, spre deosebire de celelalte țări din UE, a cheltuit banii aiurea fără a veni cu un plan serios de stimulare și revenire economică”, scrie Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Comisia Europeană a lansat un avertisment la adresa Guvernului: „Trebuie să discutăm bugetul pe 2021 şi măsurile de corecţie pentru ca situaţia finanţelor publice din România devine nesustenabilă. În lipsa unor măsuri, datoria publică va ajunge la 100% din PIB în 2027, iar acoperirea ei devine riscantă”.