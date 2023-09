Ciolacu anunță decizii în sprijinul fermierilor români

„Adoptăm mai multe decizii în sprijinul fermierilor români și, în primul rând, acordăm un sprijin de urgență fermierilor din sectorul vegetal cu mari probleme în a-și valorifica producția din 2022, din cauza războiului din Ucraina și a importurilor de cereale. Sprijinul este de 2 lei pe litru pentru 50% din motorina folosită în lucrări agricole. Bugetul total este de 60 milioane de euro, asigurat și din fonduri europene, și din bugetul național”, spune Marcel Ciolacu.

El îi cere ministrului Agriculturii, Florin Barbu, ca România să fie pregătită pentru decizia Comisiei Europene de vineri privind importul de cereale din Ucraina.

„Vreau să avem gata un mecanism prin care, până la recolta viitoare, să compensăm pierderile agricultorilor noștri. Știu că vor fi costuri serioase, dar este vital să susținem agricultorii români. Ne vom consulta cu partenerii europeni și sper să fie solidari cu acest demers”, adaugă Ciolacu.

Premierul anunță și continuarea și îmbunătățirea Programului Tomata.

„Alocăm 65 de milioane de lei în plus producătorilor, există un record de beneficiari înscriși în acest an, peste 22.000. De la debut, avem în program peste 100 de mii de fermieri care au primit un sprijin cumulat de aproape 1,4 miliarde de lei. Iar producția internă a crescut cu 20%. În plus, aprobăm norme de aplicare a Programului Investalim. Creștem capacitatea de procesare a produselor agro-alimentare, ca să nu mai exportăm materie primă și să importăm alimente procesate în afara țării. Avem un buget de 600 de milioane de euro pentru perioada 2023–2026, adică 150 de milioane de euro anual”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)