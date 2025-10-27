Ciolacu, lecții după înfrângere: Am învățat să fiu un om mai bun

„Hai să vă spun un mare secret. Să știți că înfrângerea - nu știu istoric cum va fi, unde va fi pusă - eu din acea înfrângere am învățat mai mult decât din toate victoriile pe care le-am avut, politice. Și mă bucur de acest lucru”.

Întrebat ce a învățat, Ciolacu a răspuns că a învățat să fie „un om mai bun și mai pregătit” după acea înfrângere: „Am învățat imens de multe lucruri. După victorii, de obicei, nu înveți atât de multe decât după un duș rece".

Marcel Ciolacu a ratat turul doi, la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, clasându-se pe locul trei cu 19,15% din voturi. A fost primul președinte PSD care nu a intrat în turul II al alegerilor prezidențial, în ultimii 35 de ani.

Ulterior, el a demisionat din funcția de președinte al PSD..

(sursa: Mediafax)