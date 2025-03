Jurnalul.ro › Ştiri › Politică › Ciolacu: Eu nu consider că am pierdut alegerile, consider că avem o a doua şansă Ciolacu: Eu nu consider că am pierdut alegerile, consider că avem o a doua şansă

Ciolacu: Eu nu consider că am pierdut alegerile, consider că avem o a doua şansă

„Eu nu consider că am pierdut alegerile, eu consider că în acest moment avem o a doua şansă”, declară premierul Marcel Ciolacu, sâmbătă, la conferinţa județeană de alegeri a PSD Suceava.