Sărbătoarea Bunei Vestiri 2025. Cât costă preparatele din pește la târgurile din Capitală

Fumul grătarelor de peşte s-a răspândit peste Parcul Izvor şi i-a atras pe toţi cei care au trecut prin zonă. Scrumbia a fost printre cele mai căutate preparate.

"M-am direcţionat către un borş de peşte, pe care am vrut să îl fac zilele trecute şi uite că am ajuns aici să cumpăr. Şi scrumbia am înţeles că e cel mai bun peşte şi am zis să-l încerc prima dată. Scrumbia este cea mai vândută, bineînţeles şi crapul prăjit, plachia, borşul de peşte din crap şi multe legume, la fel foarte bine vândut, chiar şi fructele de mare", spune Florin Diţă, unul dintre comercianţii prezenţi la târg, pentru observatornews.ro.

Prețurile preparatelor din pește

Au fost peşti pentru toate gusturile. În centrul aenției s-a aflat ceaunul cu borș de pește. Este o reţetă lipovenească. Un bol costă 35 de lei. La târg, o porţie de scoici costă 50 de lei, iar peştii şi fructele de mare se vând la suta de grame. 25 lei suta de grame de creveţi, 35 de lei plachia, 20 de lei scrumbia şi crapul prăjit.

Peștele e căutat în aceste zile şi în pieţe pentru că marţi este Buna Vestire, una din cele două dezlegări la peşte în Postul Paştelui.

Însă din cauza preţurilor, cererea nu mai este la fel de mare.

"Ar trebui să fie o creştere esenţială, dar faptul este că omul se lasă pe ultima sută de metri, adică în ziua de marţi vine şi îşi ia ce îşi ia, 2 - 3 bucăţi pentru ziua aceea. Omul nu prea mai ia cantităţi ca acum trei ani, patru ani. Ia o bucată, două, că într-adevăr s-a şi scumpit produsul de peşte proaspăt".