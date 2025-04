Ședință a conducerii PSD, înaintea alegerilor prezidențiale

„Am avut o ședință cu colegii mei în Consiliul Politic Național, normal, înainte de ziua votului, de mobilizare și să punem toate detaliile, ultimile detalii la punct”, spune Marcel Ciolacu.

El respinge declarația lui Victor Ponta, potrivit căreia primari din PSD îl susțin.

„Eu am făcut un apel, eu am făcut un apel, eu am făcut un apel la colegii mei să nu răspundă și să nu dea curs la nici o provocare. Suntem în campanie electorală, face parte din jocul electoral. Ca anumit candidat să spună lucruri neadevărate”, adaugă liderul social-democrat.

De asemenea, el se declară mulțumit de mobilizarea partidului și afirmă că liderii social-democrați sunt „încântați” de prestația lui Crin Antonescu de la dezbaterea de luni seara.

(sursa: Mediafax)