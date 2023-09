Vizită în școlile și grădinițele din Sectorul 6: „Promisiuni? Cât încape. Fapte? Aproape zero”

În cazul Sectorului 6 al Capitalei, aceste întrebări par a rămâne fără răspuns. Lucrurile au început să se agite în urma unui material video publicat de Adrian Vigheciu, fost city manager al S6 și actualmente consilier general din partea PSD.

Clipul este însoțit mai multe observații dure la adresa administrației locale a Sectorului 6 și a lui Ciprian Ciucu: „V-ați pregătit pentru școală? Pentru că, în Sectorul 6, școala nu s-a pregătit pentru dumneavoastră. Am vizitat câteva școli din sector, pentru a mă lămuri cum stăm cu recolta de investiții europene și modernizări. Promisiuni? Cât încape. Fapte? Aproape zero. Motive? Nu știm. Scuze? Fără număr. Iată cum am putea rezuma preocuparea primarului Ciucu asupra unuia dintre cele mai importante domenii din viața societății: educația și infrastructura școlară.”

Mai jos, puteți urmări imaginile filmate în mai multe școli și licee din Sectorul 6 al Capitalei:

https://www.facebook.com/adrianvigheciu/videos/293745013384997/