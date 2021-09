Cîțu reclamă coaliția dintre USR PLUS și AUR, la CE, în SUA, Israel și Germania

Consilierul onorific al premierului, Alexandru Muraru, a anunțat că și-a informat duminică omologii, reprezentanţii speciali ai CE, ai guvernelor SUA, Israel, Germania, despre planul USR PLUS de a crea majoritate parlamentară cu „un partid extremist”.

„Am informat oficial, astăzi, omologii mei, reprezentanţii speciali ai Comisiei Europene, guvernelor SUA, Israel, Germania şi ai altor State Membre UE, despre noul plan al partenerilor de guvernare de la Bucureşti - USR-PLUS, în a crea o nouă majoritate parlamentară cu un partid extremist, antisemit prin care să răstoarne executivul pro-european. Noua alianţă conjuncturală creează premisele aducerii la putere a unui partid neofascist, xenofob, antisemit, care a ultragiat în permanenţă memoria victimelor Holocaustului, a încercat reabilitarea criminalilor de război şi a promovat ura împotriva minorităţilor etnice şi sexuale”, se arată într-un comunicat semnat de Alexandru Muraru.

Acesta susține că a transmis scrisoarea oficială către un număr important de organizaţii internaţionale cu un rol major în prevenirea şi combaterea antisemitismului, a negării Holocaustului, în protecţia memoriei victimelor regimurilor totalitare şi a drepturilor minorităţilor etnice sau sexuale.

„În acelaşi timp, am adus la cunoştinţa celor 108 deputaţi din Parlamentul European, care provin din 22 de State Membre ale UE, membri ai grupului politic Renew Europe, planul care se pregăteşte în aceste zile la Bucureşti, unde, colegii lor din alianţa USR-PLUS, partide afiliate Renew Europe, s-au aliat printr-un demers oficial cu o formaţiune politică ce a hărţuit în permanenţă minorităţile etnice şi sexuale”, se arată în comunicat.

Acesta susține că, prin această acţiune politică, alianţa USR-PLUS ia locul PSD şi reîntoarce România în urmă cu 30 de ani, când, pe atunci, socialiştii români guvernau deschis cu partide extremiste, neo-fasciste, ultranaţionaliste şi antisemite.

„Totodată, am arătat omologilor mei că această acţiune este foarte alarmantă, deoarece conferă AUR o pondere mai mare prin asocierea cu un partid progresist-centrist cu o bază puternică de alegători tineri şi foarte tineri. O astfel de cooperare aruncă o umbră asupra USR PLUS ca partid pro-european şi îi afectează negativ imaginea în cadrul Grupului RENEW EUROPE al Parlamentului European, unde deţine poziţia de preşedinte al grupului. Pe termen mediu, pericolul real al acestei cooperări este creşterea la putere a AUR prin utilizarea influenţei USR PLUS şi compromiterea demersurilor pentru promovarea egalităţii de gen, a diversităţii şi a drepturilor minorităţilor, în special a drepturilor LGBTIQ în România. Nu există nicio îndoială că, după această alianţă, AUR îşi va continua cu mai multă fervoare discursul xenofob, antisemit şi homofob”, mai susține Alexandru Muraru.

Acesta spune că a făcut apel către omologii săi să condamne public şi să împiedice imediat orice cooperare politică sau asociere între USR-PLUS şi Alianţa pentru Unirea Românilor, în orice etapă şi în orice scop.

(sursa: Mediafax)