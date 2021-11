Liderii PNL București s-au întâlnit cu cei ai USR, dar urmează și alte întrevederi, anunță Clotilde Armand. „Mi-aș dori să scăpăm măcar Capitala din ghearele USL”, afirmă Armand.

„Nu vreau să mai comentez ceea ce se întâmplă acum la nivel guvernamental. Vreau să găsim soluții să ieșim din acest coșmar, să ne apucăm să construim ceea ce am promis în 2020. Suntem cu toții aici ca să construim o comunitate mai bună, nu să facem bășcălie și glumițe pe Facebook. În urma apelului meu de vineri prin care am solicitat să nu se refacă USL în Capitală, am avut o întâlnire cu liderii PNL din București și liderii USR București. A fost pentru prima dată când s-a întâmplat asta după lungi bătălii și păreri contradictorii cu partenerii de alianță. În urma acestor discuții am stabilit de comun acord să ne mai vedem astăzi sau mâine, să lămurim toate neînțelegerile, să lăsăm în urmă tot ce ne dezbină și să găsim calea cea mai bună pentru ca bucureștenii să nu sufere de pe urma unor decizii politice odioase”, scrie pe Facebook Clotilde Armand.

El îi mulțimește lui Ciprian Ciucu pentru că a votat în ședința PNL împotriva alianței cu PSD.

„Mi-aș dori mult ca apelul meu să devină realitatea noastră prezentă. Mi-aș dori să scăpăm măcar Capitala din ghearele USL. (...) Vreau să-i mulțumesc președintelui PNL București pentru că astăzi a refuzat categoric prin votul lui din Biroul Național al PNL o alianță cu PSD. E un mesaj important pentru cei care încă mai luptă cu adevărat pentru reformele din administrație”, conchide Armand.

Primarii sunt liberi să își decidă propriile majorități, spune președintele PNL București, Ciprian Ciucu. El face un apel la liderii USR „să nu provoace rupturi artificiale în București și apoi să urmeze calea mai ușoară a opoziției”.

(sursa: Mediafax)