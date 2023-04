Nicolae Ciucă, la Congresul UDMR: Trebuie să găsim o linie de continuitate după alegerile din 2024

O idee similară a fost prezentată participanților la Congres de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Trebuie să realizăm viitoarea construcție politică din România și să asigurăm viitoarea perioada de guvernare, până în anul 2024 și să facem în așa fel încât să găsim o linie de continuitate și după alegerile din 2024”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a vorbit și despre rocada guvernamentală care îl va duce în fruntea Guvernului pe liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Eu doresc să aduc în discuție câteva aspecte care se referă la activitatea guvernamentală și nu vreau sa evidențiez ceea ce am făcut sau ceea ce nu am făcut, că nu au fost numai lucruri bune. Am avut tot timpul un dialog cu domnul președinte Marcel Ciolacu, cu domnul președinte Kelemen Hunor. Vreau sa subliniez acele linii principale de efort ale Guvernului care trebuie duse mai departe pentru că, în momentul în care se va produce acea rocadă la nivelul guvernului, este nevoie de a face în continuare același efort comun pentru a îi convinge pe cetățenii României că ceea ce facem este o asumare astfel încât să putem să asigurăm îndeplinirea acelor obiective, împlinirea acelor așteptări pe care oamenii le au de la noi”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

Congresul UDMR se desfășoară vineri și sâmbătă la Timișoara. Actualul lider al UDMR, Kelemen Hunor, candidează pentru un nou mandat de preşedinte.

(sursa: Mediafax)