Crin Antonescu: „În atâția ani de politică, nimeni nu m-a făcut prost, până la Elena Lasconi. Nici măcar Corneliu Vadim Tudor”

Dar, nici măcar Corneliu Vadim Tudor nu s-a legat de inteligența sa relativă, raportat la Einstein, a persiflat candidatul consolidat al PSD-PNL-UDMR-Minorități, de vorbă cu Tatulici.

În atâția ani de carieră politică am avut mulți detractori, sau mulți oameni care m-au atacat și m-au calificat cu o gamă de peiorative diverse. Cornel Vadim Tudor, la care am fost și pe lista rușinii, când era mai tinerel, și am fost copleșit cu ocări. Dar, în fine. Totuși nimeni nu m-a făcut prost. Înțeleg că astăzi doamna Lasconi a afirmat acest lucru, a completat Antonescu, referitor la acuzația acesteia de lipsă de pedigri. (În fapt, Lasconi l-a făcut maidanez. n.r). Eu în continuare am o mare prețuire pentru doamna Lasconi. O consider foarte bine pregătită. O consideră o doamnă de mare eleganță, de mare elevație. Asta cu pedigriul, n-ai ce să-l visezi, îl ai sau nu-l ai.

Într-o emisiune, chiar ieri, făceam pe deșteptul, eu, și spuneam că mi-e greu să definesc prostia. Fiecare dintre noi suntem proști în raport cu altcineva, a reiterat Antonescu. Adică eu spuneam, domnule, presupun că într-un raport cu Einstein sunt destul de prost.

Relativismul prostiei. Dar eu încercam să definesc acolo prostia nu ca pe o insuficientă performanță a minții, ci ca pe o insuficientă folosire și vinovată folosirea a minții. Eu cred că omul este responsabil pentru a folosi câtă minte i-a dat Dumnezeu.

În fine, o să mă gândesc la propria mea prostie, pentru că da, așa e, doamna Lasconi are dreptate. Fiecare dintre noi purtăm o prostie într-o anumită cantitate, sau de un anumit tip”, a reflectat autoironic Antonescu.

(sursa: Mediafax)