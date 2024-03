Cristian Popescu Piedone, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu renunţ! Cel mai bun să câştige”

Acesta a vorbit la Antena 3 CNN despre candidatura la Primăria Capitalei. Despre candidatul comun propus de PSD-PNL, edilul Sectorului 5 a spus că îşi dorește o competiție fairplay în interesul cetățeanului. Mai mult, aceasta a dat asigurări că nu va renunța şi îşi propune să câștige Bucureștiul.

"Recunosc că eu nu ştiam cine este Cătălin Cîrstoiu. În primul rând, sunt perfect sănătos. N-am avut probleme decât operația de gastric sleeve și gastric bypass la stomac. Nu mi-am rupt un picior să am vreo problemă cu vreun ortoped, iar o analiză medicală o fac la doctorul de familie.

Să știți că notorietatea poate fi foarte grea de dus și menținută. În același timp, e unul la început, nu știam cu ce se mănâncă această notorietate. Mie mi-au trebuit 30 de ani să fiu astăzi atât de notoriu cu bunele, cu relele mele, cu greșelile și cu succesurile mele.

Să te agăți cu un om care nu este cunoscut decât în cadrul medical, poate să aibă diplome, poate să fie excelență, să profeseze, să fie dr. în profesia pe care o are și să-l arunci într-o junglă, efectiv într-o junglă. Și să te bazezi că domnia sa va câștiga nu numai notorietatea agățându-se de oameni notorii, atacând oameni notorii gen Piedone, inclusiv Nicușor Dan.

"Este o competiție pe care o doresc fairplay în interesul cetățeanului"

Iată că astăzi s-a lansat minunatul candidat al alianței, să-i dea D-zeu sănătate și cel mai bun să câștige. Este o competiție pe care eu o doresc fairplay, pe care o doresc în interesul cetățeanului, nu în interesul unor cancelarii de partid. Eu nu fac jocurile partidelor, nu mă interesează.

Eu astăzi vin și întăresc și le spun și PSD-ului și mă uit și în ochii bucureștenilor. Nu renunț! Candidez până când voi câștiga Bucureștiul. Asta este clar, nu mai există.

Eu nu sunt unealta și n-am fost unealta nimănui, să fac jocurile cuiva. Dacă le fac, fac pentru cei pe care îi reprezint, în primul rând cetățenii și partidul ăla mic care spuneți că l-am avut eu. Deci nu renunț!

Aveți impresia că în 30 de ani am fost vreo păpușă? Aveți în 30 de ani impresia că am răspuns drepți, că am făcut jocuri la modul politicianiste, în interesul cetățeanului, ducându-mă cu pălăria în băț la Ministerul Dezvoltării să cer fonduri pentru locuitori?

Am deranjat în schimb și am deranjat în decursul timpului, am deranjat clasa politică. Ei sunt efectiv geloși, pot să spun pe mine, pentru că ei nu au ce își doresc cu milioanele lor de euro băgate în campanii, în site-uri, în publicitate. Nu au priza la public, iar priza asta la public nu e cum ai lua un ștecher să-l bagi în priză și gata, am intrat în priză. Nu există, în priza asta se investește", a spus Cristian Popescu Piedone, candidat la Primăria Capitalei, la Antena 3 CNN.