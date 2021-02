Cum și-au împărțit partidele din coaliție funcțiile de prefect: USR-PLUS obține Capitala, UDMR câștigă Clujul iar PNL Sibiul și Bihorul

Liderii coaliție de guvernare s-au întâlnit luni seară, într-o ședință pentru a stabili funcțiile de prefect și subprefect. În urma negocierilor s-a decis ca Prefectura Capitalei să revină USR-PLUS, iar Clujul celor de la UDMR.

După multe săptămâni de negociere, liderii coaliției au hotărât cum își vor împărți funcțiile de prefect și subprefect din toate județele și din Capitală.

PNL, fiind primul partid care a ales, a optat pentru județul Sibiu. USR PLUS a ales Bucureștiul, iar funcția de prefect va merge la PLUS. În plus, USR PLUS a mai câștigat și județul Timiș. Clujul va avea prefect de la UDMR.

PNL: Alba, Bistrita Nasaud, Brasov, Bihor, Botosani, Calarași, Caraș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, Vrancea.

USR PLUS: Argeș, Bacău, Brăila, București, Buzău, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui.

UDMR: Arad, Cluj, Covasna, Sălaj, Satu Mare.