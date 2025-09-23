Daniel Zamfir: Coaliția poate să continue și fără Ilie Bolojan premier

Întrebat luni la Palatul Parlamentului dacă vede această coaliție supraviețuind cu un alt premier, Daniel Zamfir a spus: „Eu cred că da, eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliția poate să continue și dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcție de prim-ministru”, a spus senatorul PSD.

El crede că ar fi firesc să fie un premier tot de la PNL: „Cred că trebuie să continue cu un premier de la PNL”.

„Mi-aș dori să nu se întâmple acum lucrul ăsta”, a adăugat Zamfir.

(sursa: Mediafax)