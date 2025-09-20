Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: Doamne fereşte! Sunt mândru primar al Timişoarei

Acesta a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă ia în calcul să candideze la PMB.



"Doamne fereşte! Ce zvonuri de pe Bega! Sunt mândru primar al Timişoarei, ales cu o mare majoritate şi am un mandat până în 2028. Nu am timp de Capitală", a răspuns Dominic Fritz.



Uniunea Salvaţi România marchează în acest weekend 9 ani de la înfiinţare.

AGERPRES