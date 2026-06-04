Fritz tranșează negocierile: Întâlnire de curtoazie cu Tomac, dar USR vrea la guvernare

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, anunță Fritz.

„„USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă. Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, spune președintele USR.

La final, Dominic Fritz și-a îndemnat cititorii de pe Facebook să intre în politică, „să fim cât mai mulți”.

Nicușor Dan l-a desemnat astăzi pe Eugen Tomac premier al României, pentru a constitui un nou Guvern tehnic, format din specialiști.

(sursa: Mediafax)