Emil Boc, critici la adresa lui Nicușor Dan: Mi se plâng oamenii că nu au apă caldă

„În primul rând m-aș adresa colegilor mei din PNL, alegeri locali sau membri de partid simpatizanți, cărora vreau să le spun un lucru foarte direct și foarte clar, pentru că am fost mandatat de conducerea partidului, din vârful țării până în talpa țării, să fie clar pentru toată lumea că PNL joacă o singură carte și susține un singur candidat, Crin Antonescu, președinte. Sub nicio formă, oricine spune altceva, că unii ar juca cu Nicușor Dan, sau că alții ar face orice altceva, nu reprezintă sub nicio formă Partidul Național Liberal. Și asta vreau să fie repede clar, am mandat din vârful țării până la talpa țării să transmit un asemenea mesaj”, a spus Emil Boc.

El apreciază că alegerile prezidențiale sunt „despre noi, despre România”.

„Poate n-a mai fost un moment de răscruce la fel de important ca acesta de după 1989, ce direcție ia țara asta, pentru că acum nu mai e la nuanță, gri, acum e alb sau negru. Ori ne ducem înapoi în trecut și ne scufundăm în negura timpurilor, ori ne menținem un drum care să ne dea în continuare șansa să îmbunătățim ce avem, să corectăm, dar să avem libertate, democrație, acces la prosperitate, libertate de mișcare”, adaugă primarul municipiului Cluj Napoca.

El a precut în revistă principalii contracandidați ai lui Crin Antonescu.

„Avem o opțiune suveranistă cu Simion. Ce ar însemna să întoarcă România fața spre Rusia? Ce ar însemna ca România să-și întoarcă destinul exact de unde tot timpul românii au fugit? Eu la Cluj am avut șansa să trăiesc sub un suveranist, Gheorghe Funar. Cum a fost Clujul sub un suveranist? Nu spun că astăzi e lapte și miere, dar oricum se poate vedea o diferență, că ne scufundam în fiecare zi la Cluj. Sau uitați-vă, suveranismul absolut în Corea de Nord sau în Venezuela. Vreți să trăim ca acolo? Vreți să ne întoarcem înapoi la situația de dinainte de al doilea război mondial? Când suveranismul a fost la putere și l-a dus la două război mondiale. La răpiri teritoriale”, menționează Boc.

Boc a vorbit și despre Nicușor Dan.

„Vă invit doar să faceți un exercițiu de imaginație, ce ar însemna o Românie cu Nicușor Dan. Dacă cineva de aici știe un proiect pe care Nicușor Dan l-a început? De foarte multe ori când mergeam în București, mi se plângeau taximetriștii că se spală în lighean, pentru că nu aveau apă caldă. În capitala României, capitala unei țări din Uniunea Europeană. Iar dacă mai întrebi oamenii de afaceri, toți spun capitala se definește printr-un singurul cuvânt, blocaj. Vreți să luăm o Românie cu problemele ei și să ducem blocajele de la o Capitală la nivelul întregii țări? Să pierdem investiții, fonduri europeane, locuri de muncă mai bine plătite? Este o opțiune și asta e adevărat. Dar, repet, uitându-ne la fapte, nu văd cum ai putea să optezi pentru o asemenea soluție care să-ți ducă la un blocaj general”, declară Emil Boc.

De asemenea, el a lansat un atac și la adresa fostului președinte Klaus Iohannis.

„Noi, din nefericire, în partea celui de-al doilea mandat la domnului președinte, Klaus Iohannis, n-am mai avut o Românie reprezentată. N-am mai avut o Românie care să bată cu pumnul în masă. Dacă l-am fi avut atunci pe Crin Antonescu, acolo, sunt convins că România nu era în 2024 în Schengen eram cu mult înainte. Pentru că are aceste argumente, are aceste abilități”, încheie Boc.

El participă la un evenimentul electoral de susținere a candidatului Alianței Electorale România Înainte, Crin Antonescu, organizat la Târgu Mureș.

