Eugen Tomac anunță că PMP nu va face înțelegeri politice pentru alegerile parlamentare

Președintele PMP, Eugen Tomac, anunță că partidul pe care îl conduce va candida singur la alegerile parlamentre din iarnă. El se exprimă pentru organizarea acestora la termenul stabilit.



"Vom pregăti partidul în săptămânile viitoare pentru bătălia din 6 decembrie.

Convingerea noastră este că vom avea alegeri în acest an, chiar dacă traversăm o perioadă foarte grea, fiind în plină criză de sănătate publică, totuşi democraţia nu poate fi pusă între paranteze şi trebuie să ne pregătim cu seriozitate, responsabilitate, îndemnând cetăţenii să înţeleagă că prioritatea zilei este să avem grijă de noi şi de cei apropiaţi, dar în acelaşi timp viaţa merge mai departe şi trebuie să ne organizăm.

Pentru alegerile parlamentare, PMP va merge pe cont propriu şi sunt absolut convins că toate obiectivele pe care le-am stabilit în Colegiul naţional vor fi atinse", a spus acesta, după şedinţa Colegiului Naţional al PMP.

El i-a mulțumit fostului șef al statului, Traian Băsescu pentru sprijinul acordat PMP la alegerile locale.



"PMP şi-a consolidat poziţia de partid serios pe scena politică naţională. Scorul de peste 6% este o conformare în acest sens. Avem 6 organizaţii care au obţinut rezultate de peste 10%. Mulţumim preşedintelui Băsescu pentru că a candidat la primăria Municipiul Bucureşti. Acolo unde a existat o eroare de tactică extrem de gravă atunci când PMP nu a fost inclus în alianţa înţeleasă între cele două partide PNL şi USR, sper să înveţe din acest exerciţiu ceilalţi competitori. PMP rămâne un partid de dreapta, pentru noi este esenţial că am confirmat că am avut în această competiţie la alegerile locale peste 2.436 de localităţi în care am intrat cu candidaţi. După PSD şi PNL, am fost al treilea partid ca număr de candidaţi, lucru care se confirmă şi în rezultate. Suntem partidul care, după PSD şi PNL, are cei mai mulţi aleşi locali, lucru care ne onorează. Suntem prezenţi în 23 de consilii judeţene şi cu 5 consilieri în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Acest rezultat este un semnal cât se poate de clar", a explicat Tomac.

12 lideri ai unor organizații județene au fost demiși din cauza rezultatelor slabe de la ultimul scrutin.