Fifor susține că politicile lui Bolojan au blocat investițiile și au sărăcit populația

„Ne-a predicat apăsat «miracolul de la Bihor» că „reforma” va aduce eficiență și dezvoltare. În realitate, reforma lui Bolojan a adus frică, blocaj și recesiune. A lovit în firmele românești, a tăiat consumul, a omorât încrederea și a împins economia într-o spirală periculoasă. Iar acum vedem nota de plată: opt luni consecutive de contracție a consumului, scăderea puterii de cumpărare și o economie care gâfâie tot mai evident”, a acuzat, joi, Fifor, deputat PSD.

Acesta a criticat ceea ce el a numit: „«austeritatea luminată» vândută propagandistic de Ilie Bolojan”. Citând noul raport al INS, privind Cifra de Afaceri din comerțul cu amănuntul, Fifor spune că datele sunt „devastatoare și demontează complet povestea sauccesului economic”.

Potrivit INS, în martie 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca serie brută (-2,3%), cât și ca serie ajustată (-3,2%).

Pe primul trimestru din 2026 scăderea este și mai gravă: minus 5% ajustat sezonier. Asta după luni întregi în care economia a fost sufocată de tăieri, taxe, blocaje și panică întreținută chiar de la vârful guvernului, acuză Fifor.

Deputatul PSD de Arad a precizat că această cădere se reflectă și în portofelele românilor:

„Produsele nealimentare se prăbușesc cu 7,4% în martie. Asta înseamnă că oamenii au început să renunțe la orice cheltuială care nu ține strict de supraviețuire. Nu mai cumpără. Nu mai investesc. Nu mai consumă. Economia reală e în gard. Exact efectul unei politici făcute cu barda, nu cu mintea”, acuză Fifor.

Acesta acuză că reformele care au generat austeritate au dus la sărăcirea populației și înghețarea economiei.

„Este foarte ușor să te lauzi cu austeritatea când factura o plătesc românii, antreprenorii și economia privată. Bolojan a promis reformă și a livrat recesiune. A promis eficiență și a produs blocaj. A promis modernizare și a reușit performanța de a transforma România într-o economie paralizată de nesiguranță și lipsă de perspectivă”, a acuzat Fifor.

Reamintim că Guvernul Bolojan a căzut în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Acum, atât Guvernul, cât și premierul, asigură temporar conducerea țării ca interimat, până la stabilirea unei noi formule de guvernare.

(sursa: Mediafax)