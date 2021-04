Firea: USR PLUS a obținut voturi „cu lozinci, manipulări și campanii negative în online”

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea este nemulțumită de decizia senatorilor USR PLUS de a se opune comisiei de anchetă pentru situația de la spitalul Foișor:

„Mă copleșește lipsa de umanitate a noilor conducători, căci totul este pe negat, pe dărâmat, pe diabolizat a tot ce s-a făcut înainte de descălecarea lor printre noi”, scrie senatorul PSD pe o rețea de socializare.

Prim-vicepreședintele PSD acuză lipsa de empatie a parlamentarilor USR PLUS.

„Împroșcând în stânga și în dreapta cu invective, că tot ce a fost înaintea lor e rău - am văzut de ce sunt ei în stare la guvernare prin emblematicii reprezentanți Voiculescu, Mihăilă, Ghinea etc. -, senatorii USR PLUS au anunțat că nu sunt interesați să afle adevărul, că ei nu sunt procurori - cu alte ocazii ce le mai place să le ia pâinea de la gură anchetatorilor, când nu erau ei vizați direct -, și că săptămâna viitoare, la vot final în Senat, vor vota împotrivă. Nu votul lor mă surprinde - au dovedit că sunt iraționali, cinici, lipsiți de sensibilitate față de oameni, ci atitudinea lipsită de empatie manifestată în timp ce anunțau victorios ceva împotriva cetățenilor”, adaugă prim-vicepreședintele PSD.

În plus, Firea susține că Alianța USR PLUS a obținut voturi „cu lozinci, manipulări și campanii negative în online”.

„Acum nu le mai pasă nici măcar de cei care le-au dat votul, darămite de toți românii, așa cum este constituțional și moral! Grupul de senatori social democrați va vota luni pentru constituirea Comisiei de anchetă în cazul Foișor, chiar dacă este o inițiativă a partidului AUR - am fi votat pentru aflarea adevărului orice partid ar fi avut inițiativa -, tocmai pentru a dovedi o dată în plus că ne pasă de oameni în general, de pacienți în acest caz particular, că ne dorim o strategie coerentă în domeniul sănătății - nu haosul pe care îl avem acum -, și că vrem ca astfel de acțiuni iresponsabile să nu se mai repete”, conchide Firea.

Grupul USR PLUS din Senat s-a pronunțat, miercuri, împotriva instituirii unei comisii de anchetă parlamentară în cazul transferului pacienților de la Spitalul Foișor, considerând că, în cazul în care a fost încălcată legea, este de datoria organelor de anchetă penală să stabilească vinovații.

Liderul senatorilor USR PLUS Radu Mihail a spus că justiţia trebuie să îşi urmeze cursul, dacă a fost încălcată legea, iar Parlamentul dă legi, nu anchetează.