Florin Cîțu: „PSD trebuie să dispară!”

După modelul președintelui Klaus Iohannis, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, lansează un nou atac la adresa PSD, afirmând, sâmbătă, că la începutul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-Up Nation erau de 1,4 miliarde lei, iar alocarea era de doar 383 de milioane. Cîțu face și o afirmație gravă: „PSD trebuie să dispară”.

„La începutul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1,4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante în acest program. Bani alocați doar pe hârtie. Ticăloșie marca PSD. Exact că în cazul pensiilor, socialiștii nu au vrut niciodată să plătească facturile restante la Start-up Nation”, a scris ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, sâmbătă, pe Facebook.

Acesta acuză că înainte de prima rectificare, PSD ar fi luat 100 de milioane de lei de la Start-Up Nation și i-a trimis baronilor PSD.

„Iar la rectficarea bugetară au tăiat de la acest program 232,6 milioane lei pe care i-au transferat tot baronilor PSD. În noiembrie 2019 când am preluat guvernarea nu se plătise niciun leu (ZERO LEI) pentru Start-up Nation iar în buget mai erau DOAR 50 de milioane de lei. La rectificarea bugetară de la sfârșitul lui 2019 am alocat 300 milioane lei care au fost plătiți imediat iar în 2020 deja s-au plătit 310 milioane lei. Știți bine că nu am susținut această formă a Start-up Nation dar nu este vina celor care au crezut în promisiunea guvernanților socialiști care reprezentau statul în acel moment. Ei nu trebuie să sufere pentru că PSD-iștii sunt țepari. De aceea plătim TOATE facturile restante ale acestui program”, susține Cîțu.

Ministrul se laudă că a salvat Start-up Nation „de la falimentul la care PSD își condamnase propriul program” și spune că „PSD reprezintă cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra României în ultimii 30 de ani” și că „trebuie să dispară”.