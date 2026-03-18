Veste proastă pentru pensionari: Cine a blocat banii în bugetul pe 2026?

Manole a declarat că 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de copii trebuie să știe că PNL, USR și AUR nu au pus nicio soluție pe masă. El a subliniat că asistența socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică cu 1,1 miliarde de lei față de alocarea anterioară. Ministerul pierde aproape 8 miliarde de lei în total în bugetul pe 2026.

„Cifrele spun adevărul și nu vor putea fi contrazise de nimeni", a declarat ministrul. El a respins afirmațiile privind alocarea de 1,7 miliarde de lei, argumentând că nu există nicio lege în vigoare care să prevadă această sumă.

Manole a atacat dur conduita AUR în vot. El a reamintit că, luni, la bugetul Ministerului Muncii, AUR votase în sens complet opus față de miercuri, pe același subiect, fără niciun argument în plus sau în minus. Ministrul a catalogat această schimbare drept incoerență totală. El a adăugat că nu are nicio așteptare ca AUR să contribuie vreodată cu ceva în favoarea pensionarilor, a copiilor cu dizabilități sau a mamelor.

Manole a respins și speculațiile despre o relație între PSD și AUR. El a reamintit că unicul partid care a semnat o moțiune cu AUR în actualul Parlament este USR.

Ministrul a anunțat că PSD va susține amendamentele și în plenul reunit. Votul final pe buget este așteptat joi. El a spus că există o datorie față de milioanele de cetățeni afectați, indiferent de configurația politică. Referitor la ieșirea PSD de la guvernare, Manole a evitat un răspuns direct. A anunțat o consultare în partid, cu aproximativ 5.000 de membri, după care se va lua o decizie. El a admis că votul de miercuri va cântări în această decizie.

Dacă amendamentele nu trec nici în plen, PSD ia în calcul modificarea pragurilor pentru ajutoarele sociale, pentru a acorda sprijin cel puțin parțial categoriilor vizate.

Într-o scenă care a amintit mai degrabă de Caragiale decât de o dezbatere tehnică pe buget, comisiile reunite de buget-finanțe au fost miercuri teatrul unui nou scandal politic, după ce parlamentarii s-au contrazis nu doar pe fondul unui amendament PSD, ci și pe felul în care se numără voturile. La final, amendamentul PSD a fost repins de două ori la vot.

Ședința comisiilor reunite de buget-finanțe s-a blocat miercuri din cauza unei dispute procedurale care a degenerat rapid într-un conflict politic deschis între PSD, PNL, USR și AUR.

Miza imediată a fost un amendament susținut de PSD, care prevedea majorarea fondurilor pentru ajutoare sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Amendamentul ar fi crescut bugetul Ministerului Muncii cu 1,1 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor s-a opus, argumentând că suma ar adânci deficitul bugetar.

Blocajul a apărut în momentul votului. Potrivit datelor din ședință, 23 de parlamentari au votat „pentru”, 19 „împotrivă”, un parlamentar s-a abținut, iar cei 8 membri AUR prezenți în sală nu și-au exprimat votul. De aici a pornit conflictul: conducerea ședinței, prin liberalii Bogdan Huțucă și Gabriela Horga, a susținut că pentru adoptarea amendamentului era nevoie de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți, adică 26 de voturi. Cum amendamentul a primit doar 23, acesta a fost considerat respins.

PSD a contestat imediat interpretarea și a cerut reluarea votului. Daniel Zamfir a susținut că situația creată de AUR — „prezent, dar nu votez” — nu poate fi folosită pentru a bloca un amendament în comisie și a acuzat o interpretare forțată a regulamentului. De partea cealaltă, Bogdan Huțucă a rămas ferm pe poziție și a spus că prezența în sală contează la stabilirea pragului necesar pentru adoptare, indiferent dacă unii parlamentari aleg să nu voteze efectiv.

AUR a amplificat tensiunea. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a explicat că absența votului a fost „o opțiune politică” și a motivat că partidul nu poate susține un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. În esență, AUR a vrut să transmită că este prezent la lucrări, dar refuză să valideze prin vot o propunere pe care o consideră în afara logicii legii pensiilor.

Tocmai această formulă — prezență fără vot — a devenit nucleul blocajului. Pentru PSD, ea a echivalat cu o formă de eschivare politică menită să saboteze amendamentul fără asumarea unui vot explicit împotrivă. Pentru conducerea ședinței și partidele din jurul ei, însă, simpla prezență a parlamentarilor AUR în sală a ridicat pragul necesar pentru adoptare.

Din acel moment, disputa tehnică s-a transformat într-un scandal politic. PSD a acuzat PNL și USR că folosesc „chichițe procedurale” pentru a respinge măsuri sociale, iar USR a replicat că PSD blochează dezbaterile pentru a-și face capital de imagine împreună cu AUR. În paralel, parlamentarii PSD au părăsit sala, lucrările au fost suspendate, iar pauza s-a prelungit ore în șir.

Când ședința s-a reluat, după ora 15.00, conflictul nu s-a stins, ci s-a mutat într-un schimb dur de replici între PSD și AUR. Daniel Zamfir i-a acuzat pe parlamentarii AUR că „nu sunt la muncă”, iar Petrișor Peiu a insistat că neparticiparea la vot a fost un gest politic deliberat, menit să respingă un mecanism pe care îl consideră neconstituțional și arbitrar.

PSD a cerut oficial reluarea votului pe amendament. „Acum că suntem mai calmi, vă rog să reluăm discuția. Solicităm reluarea votului”, a declarat Zamfir. Președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă, a spus că nu se opune reluării votului, însă și-a menținut interpretarea asupra regulamentului.

„Poziția mea vizavi de cum se interpretează regulamentul nu s-a schimbat în niciun fel. Ca orice să treacă e nevoie de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți”, a afirmat Huțucă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că absența votului, deși parlamentarii formațiunii sunt prezenți, reprezintă „o opțiune politică”. Acesta a criticat amendamentul PSD și a susținut că este „nedemocratic și neconstituțional” ca, de la un an la altul, să se decidă discreționar cine primește mai mulți bani. În opinia sa, singurul cadru corect este legea pensiilor, iar dacă nu există bani pentru indexarea integrală, Guvernul ar trebui să aplice o majorare în limita resurselor disponibile, dar în interiorul legii.

„Noi nu putem să votăm o propunere dacă nu respectă legea. Pot spune că sunt prezent și nu votez în toate activitățile Parlamentului”, a afirmat Peiu, poziție care a inflamat și mai mult disputa procedurală. Replica PSD a venit imediat, prin Daniel Zamfir, care a taxat formula „prezent, nu votez” spunând că aceasta înseamnă, de fapt, „să nu fii la muncă”.

Schimbul de replici dintre PSD și AUR a devenit rapid tensionat. Peiu a ridicat tonul și a acuzat că nimeni nu are dreptul să decidă arbitrar ce pensionari primesc bani și care nu, câtă vreme există o lege clară a pensiilor. De cealaltă parte, Daniel Zamfir a insistat că, în comisiile de specialitate, parlamentarii nu pot folosi formula „prezent, nu votez” în felul în care au procedat cei de la AUR și a susținut că o asemenea atitudine echivalează cu indiferența față de subiectul supus votului.

Comisiile au decis, într-o primă etapă, să supună din nou la vot amendamentul PSD care fusese respins anterior pe fondul disputei procedurale. Membrii comisiei au votat mai întâi dacă reluarea votului este permisă, iar propunerea a fost aprobată.

La revotare, însă, rezultatul nu s-a schimbat în esență. Amendamentul PSD nu a întrunit nici de această dată numărul necesar de 26 de voturi pentru a fi adoptat. Au fost înregistrate 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, astfel că amendamentul a rămas respins.

(sursa: Mediafax)