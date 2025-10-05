Fritz: Alegerile nu se negociază! Candidatul unic și trocurile politice subminează democrația

Dominic Fritz a subliniat că, în contextul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, orice încercare de negociere politică sau de a promova candidaturi comune între partide reprezintă o formă de șantaj asupra democrației.

„În democrație, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii și se organizează conform legii. Toată discuția publică despre trocuri și înțelegeri subterane pe tema alegerilor trebuie să înceteze urgent, pentru că șubrezeste încrederea deja slăbită a oamenilor în democrația românească”, a afirmat Fritz.

El a criticat ideea de „candidat unic” propusă de unele formațiuni politice, catalogând-o drept „politic falimentară” și aducând exemplul candidaturilor domnilor Cârstoiu și Crin Antonescu din anul precedent.

„USR va respinge astfel de trocuri pe tema alegerilor. Ideea că democrația poate fi dirijată este toxică. Bucureștenii și românii știu singuri pe cine să voteze. Iar data alegerilor este scrisă în lege”, a mai spus liderul USR.

PSD propune ca alegerile parțiale, inclusiv la PMB, să fie organizate la primăvară, în timp ce liderii USR cer organizarea acestora în această toamnă.

(sursa: Mediafax)