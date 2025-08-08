Fritz: Românii, inclusiv votanții PSD, așteaptă să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, a ales să nu participe la aceste funeralii Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moștenirea complexă, ambiguă, a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă”, a spus vineri Dominic Fritz.

El susține că se așteaptă să conține munca alături de PSD.

„Pentru coaliție, eu cred că este important după această săptămână dificilă pentru România să ne întoarcem la muncă pentru cetățeni. Avem cu toții un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii și aștept să continuăm această muncă împreună și cu colegii din PSD. Înțeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat, inclusiv emoțional și de aceea nu vreau să comentez acuma aceste zbateri interne la PSD. Dar încă o dată românii așteaptă de la noi, inclusiv votanții PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, a adăugat liderul USR.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru luni, în urma tensiunilor create în Coaliția de guvernare din cauza poziției unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale pentru fostul președinte Ion Iliescu.

(sursa: Mediafax)