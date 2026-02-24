Dominic Fritz, la patru ani de la începerea Războiului: Dacă Ucraina cade, toți cădem

„Ucraina luptă de patru ani pentru suveranitate, pentru democrație și pentru Europa. Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României. De patru ani, ucrainenii plătesc și pentru noi prețul vieții, cu orașe distruse, cu familii despărțite, cu copii care cresc sub bombardamente, în întuneric, frig și moarte”, se arată în mesajul publicat marți de Dominic Fritz.

Liderul Uniunii Salvați România spune că în acest Război, „fiecare dimineață poate fi ultima”, și amintește de orașe precum Mariupol, Bucea, Harkiv, Herson, pe care le numește simboluri „ale rezistenței, dar și ale unei suferințe de neimaginat”.

Președintele formațiunii spune că invazia Ucrainei reprezintă un atac direct asupra ordinii europene construite după ce de-al Doilea Război Mondial. „Dar Rusia a atacat, deliberat și cinic, însăși această promisiune: „niciodată din nou”. Ordinea construită în Europa după războaie mondiale și dictaturi, care apără dreptul fiecărei națiuni de a-și alege drumul. Această fundație a păcii este bombardată”, notează Fritz.

„Ucraina luptă pentru ideea că granițele nu se mută cu tancul și că națiunile nu sunt proprietatea dictatorilor. Dacă Ucraina cade, toți cădem”, conchide Fritz.

